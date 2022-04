Avalie o post

As consultas populares foram introduzidas na Constituição Federal através da Emenda Constitucional nº 111 e poderão ser realizadas concomitantemente às próximas eleições municipais. Não serão aplicáveis às eleições que se avizinham, contudo, dado a sua relevância, é valido adiantarmos o assunto.

As consultas populares foram incorporadas ao artigo 14 da Constituição Federal que trata dos direitos políticos. Segundo a lição do professor José Jairo Gomes, direitos políticos “são as prerrogativas e os deveres inerentes à cidadania. Englobam o direito de participar direta ou indiretamente do governo, da organização e do funcionamento do Estado.” São direitos diretamente ligados ao exercício da cidadania. Neste contexto, se inserem as consultas populares.

O art. 14 da Constituição Federal prevê que soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. A este artigo foram incluídos dois parágrafos, 12 e 13, respectivamente, determinando que as consultas populares serão realizadas concomitantemente às eleições municipais. Contemplarão questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos e delimitando que as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

Este instrumento fortalece o exercício da democracia direta e será de grande valia para solucionar questões locais de interesse da municipalidade. As consultas populares terão sua realização atrelada ao pleito eleitoral e por utilizarem a estrutura das eleições, não acarretarão grandes custos aos cofres públicos.

Em 2012, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu diretrizes gerais para a realização de consultas populares concomitante com eleições ordinárias, através da Resolução 23.385. É provável que a referida resolução seja atualizada ou substituída para acomodar as alterações no texto constitucional, no entanto, é a regulamentação que conduz com maior proximidade a compreensão do novo instituto, a quem possa interessar a leitura.

Dentre os elementos que reconhecemos como parte da nossa identidade, nosso país; nosso estado; nosso município, este último, é o que mais se aproxima das questões vivenciadas diuturnamente. Por esta razão, é importante que haja engajamento de todos nas questões locais. Com esta noção de proximidade, no sentir que esta coluna me aproxima do leitor, com humildade agradeço a atenção de sempre e desejo a todos um excelente início de semana.

*Gabriela Barile Tavares, especialista em direito eleitoral pelo Instituto Brasiliense de Direito Público

