O encerramento dos pagamentos do tão aguardado abono salarial será no dia 30 de junho. Dessa forma, os trabalhadores enquadrados nos requisitos de recebimento da parcela poderão sacá-la até a data-limite.

Como consultar PIS pelo CPF?

Para consultar PIS pelo CPF são necessários passos simples e fáceis, conforme será visto logo abaixo. Assim, é possível ter um dinheiro extra, pois o abono é o que se chama 14º salário, destinado aos trabalhadores com baixa renda.

Há o PIS (Programa de Integração Social) se destina aos trabalhadores de empresas privadas. Contudo, há também o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é pago aos servidores públicos.

Ademais, a consulta em ambos os casos é bastante simples. No caso do PIS, seu pagamento ocorre pela Caixa Econômica Federal (CEF). Portanto, a consulta deve ocorrer no aplicativo Caixa Trabalhador.

Por outro lado, o Banco do Brasil realiza o pagamento do Pasep. Dessa forma, sua consulta se dá no site da instituição bancária próprio para o abono. Para conferir o passo a passo de cada uma das buscas, continue lendo e veja abaixo.

Consulta do PIS

Para trabalhadores formais que desejam consultar o PIS/Pasep pelo CPF basta seguir esse passo a passo:

Em primeiro lugar, baixe e instale o aplicativo Caixa Trabalhador;

Abra-o e clique em “Acessar”;

Então, clique em “Cadastre-se” e siga os passos em tela, concedendo as informações que forem requeridas, como nome, data de aniversário e número do CPF;

Por fim, faça login. Clique em “PIS/ABONO SALARIAL/RENDIMENTOS/COTAS”. Ali estarão as informações do direito ao PIS, aos valores e data de liberação.

Consulta do Pasep

Os servidores públicos de baixa renda também podem consultar o direito ao PIS/Pasep pelo CPF sem sair de casa. Para isso, basta entrar no site do Banco do Brasil destinado ao Pasep. Então, seguir esse passo a passo:

Entre no site conforme link acima;

Logo em seguida, preencha as informações com campo em tela: número de inscrição Pasep ou CPF e data de nascimento;

Clique em “Não sou um robô” e valide a pesquisa, clicando em “Confirmar.

Assim, caso o trabalhador tenha direito ao abono, as informações sobre ele aparecerão em tela. Isso diz respeito à data de pagamento e ao valor do Pasep.

Esses passos de como consultar PIS pelo CPF também estarão disponíveis para o próximo biênio de pagamento, ou seja, 2020/2021. Então, quando houver divulgação das datas, basta seguir as instruções acima para conferir direito ao valor extra.