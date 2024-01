Representando o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), a presidente Yara Amazônia Lins, o Corregedor Josué Cláudio e o Ouvidor Mario de Mello participaram, na manhã desta segunda-feira (29), da cerimônia de posse do desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Jomar Ricardo Saunders Fernandes, como presidente do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (CCOGE 2024), em Brasília.

Ao parabenizar o desembargador Jomar Fernandes pela posse, Yara Amazônia Lins, destacou a representatividade do cargo e enalteceu o trabalho que vem sendo feito pelo desembargador no Amazonas.

“Dou os meus parabéns ao desembargador Jomar Fernandes e ao Tribunal de Justiça do Amazonas pela posse de um representante amazonense, a qual só vem enaltecer cada vez mais a Corregedoria e destacando assim o trabalho sério que vem sendo realizado dentro do nosso estado do Amazonas”, disse.

O conselheiro Josué Cláudio, celebrou a conquista do amazonense. “É a primeira vez que temos um amazonense à frente deste importante colegiado de corregedores do judiciário. Um amazonense escolhido por unanimidade, por sua capacidade intelectual, seu conhecimento irrefutável e suas relevantes contribuições à Justiça amazonense. Isso é motivo de grande alegria”, afirmou.

Com o cargo, o desembargador Jomar Fernandes se torna o primeiro amazonense a presidir o colegiado nacional de corregedores desde que o órgão foi criado em 1994. Fernandes substitui o atual titular, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

Jomar Fernandes foi escolhido de forma unânime em eleição realizada no dia 8 de janeiro, em votação virtual com representantes de todas as regiões do país.

A solenidade também deu posse ao novo corpo dirigente no CCOGE composto pela desembargadora Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, do Tribunal de Justiça de Sergipe (1ª vice-presidente); e os desembargadores Marcus Henrique Pinto Basílio, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (2º vice-presidente); Leandro Crispim, do Tribunal de Justiça de Goiás (1º secretário); Hamilton Mussi Corrêa, do Tribunal de Justiça do Paraná (2º secretário); J.J. Costa Carvalho, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (1º tesoureiro); Samuel Martins Evangelista, do Tribunal de Justiça do Acre (2.º tesoureiro).

Perfil do novo presidente

O magistrado nasceu em Manaus, graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e tem especialização em Direito do Estado pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Ingressou na magistratura amazonense em 1986.

Em 2016, foi promovido a desembargador pelo critério de antiguidade. E, em janeiro do ano passado, depois de mais de 30 anos de atuação da magistratura, assumiu o cargo de corregedor-geral de Justiça do Amazonas (biênio 2023-2024).

