O conselheiro Tutelar do município de Novo Airão, Flávio Farias de Oliveira Neto, conhecido como Flavinho, foi assassinado com tiros na cabeça na manhã deste sábado (26). O crime ocorreu na praça do Dinossauro, localizado no centro do município, localizado há 196 quilômetros distante de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o motorista de uma ambulância, foi o autor dos disparos. Os dois foram vistos conversando na praça e após uma discussão, o motorista sacou uma arma e realizou vários disparos de arma de fogo na cabeça da vítima.

Após o crime, o suspeito fugiu deixando o corpo da vítima ao chão. Ainda não há mais informações sobre o caso. Populares contam que os dois tem esposas e filhos e as famílias são muito conhecidas no município.

A polícia investiga a motivação do crime e está em busca do suspeito que está foragido.