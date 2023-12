A conselheira Yara Lins toma posse, na manhã desta sexta-feira (1), às 10h, no Teatro Amazonas, como presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Ela assume o comando do órgão pela segunda vez.

Yara Lins foi eleita para comandar o TCE-AM nos próximos dois anos (biênio 2024-2025), durante Sessão Especial realizada logo após a 34ª Sessão do Tribunal Pleno, em outubro.

A gestão da conselheira será acompanhada do novo vice-presidente, conselheiro Fabian Barbosa, o mais jovem na função entre os membros do Pleno. Com vasta experiência na gestão pública, sobretudo na área da educação, e um qualificado currículo no Direito, Fabian Barbosa foi eleito com cinco dos sete votos disponíveis.

A coordenação da Escola de Contas Públicas será feita pelo conselheiro Júlio Pinheiro, que ocupa o cargo pela segunda vez.

A corregedoria do Tribunal ficará sob gestão do conselheiro Josué Cláudio, que deixa o cargo de ouvidor-geral após dois anos de projetos e expansão do trabalho da Ouvidoria em todo o Estado.

Ocupando a vaga deixada pelo conselheiro Josué Cláudio, o então coordenador-geral da ECP, Mario de Mello, assumirá as atividades da ouvidoria para o biênio 2024-2025.