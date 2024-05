O cantor e compositor israelense Ari Fraser está divulgando seu novo álbum “Shadows of Tomorrow”, e nesta publicação apresentamos a você a faixa título do disco. A música ganhou um vídeo oficial no YouTube com a letra.

O título, que traduzido para o português significa “Sombras do Amanhã”, é uma faixa inspirada em uma viagem que Ari Fraser fez na natureza. Ele reflete sobre como partes dela permanecem ocultas e como a vida é incrível quando você se permite envolver nas sombras do amanhã, sem ficar preso aos arrependimentos do passado.

Ari Fraser nasceu e cresceu na Cidade Velha de Jerusalém, Israel. Ele é marido de Tiffany, uma artista, compositora e cantora, e pai de três lindos filhos. Seu novo álbum completo, “Shadows Of Tomorrow”, está disponível agora.

Dá play para ouvir o álbum completo de Ari Fraser:

The post Conheça “Shadows of Tomorrow”, faixa título de novo álbum de Ari Fraser appeared first on BreakTudo.