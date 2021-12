Avalie o post

Manaus – O Campeonato Absoluto e Feminino de Xadrez 2021, realizado pela Federação Amazonense de Xadrez (FAX) nos dias 04, 05, 11 e 12 de dezembro chegou ao fim depois de 7 jogos eletrizantes que coroaram os campeões. O torneio foi realizado no Taj Mahal Hotel, Avenida Getúlio Vargas.

O Campeonato AM ABS E FEM de Xadrez foi um torneio que reuniu 56 dos melhores jogadores, sendo 42 (ABS / Todos os naipes) e 14 femininos.

Os três primeiros lugares femininos ficaram entre Glaucia Nadinni 1º, Vitória Aparecida 2º e Luciana de Maria 3º. A campeã Glaucia Nadinni subiu ao pódio após derrotar sua forte oponente Letícia Gama no torneio feminino. No absoluto, a posição ficou entre o MF Renan Reis 1º, MN Rudson Peixoto 2º e o MN Pedro Moraes em 3º lugar. O campeão Renan Reis superou o oponente jogador e Mestre da Federação Internacional de Xadrez Andrey Neves para ganhar o titulo.

Campeã feminina de xadrez

Glaucia Nadinni, 27 anos, é Engenheira e começou a jogar xadrez aos 09 anos de idade em um projeto do governo chamado Jovem Cidadão, na escola estadual Bom Pastor, onde estudava no ensino fundamental.

“Eu me encantei pelo universo de possibilidades, pela história, pelo jogo, pela arte e pela ciência. Hoje, dividido esse encanto, que se transformou em amor, em nossa Escola de Xadrez Primeiros Lances, onde leciono, treino e me dedico a multiplicar meus conhecimentos em xadrez. Aceitamos crianças a partir de 04 anos, e pessoas de todos os níveis de conhecimento, idades variadas, que se interessem pelo xadrez. Nossa escola está de portas abertas”, disse Nadinni.

A vontade de participar de competições surgiu no ano de 2010, ao ter um bom resultado nos Jogos dos Institutos Federais do Norte – JIFEN’s, realizado no estado do Pará.

“Jamais poderei esquecer o coração batendo forte, as mãos suando frio, e a adrenalina de estar na frente de seu adversário, podendo fazer 1001 coisas, dentro do tabuleiro,” acrescentou.

A final do feminino começou de maneira emocionante com duas jogadoras fortíssimas disputando o título, o torneio foi bem disputado, com muitas meninas fortes, e num ritmo bem puxado. Foi um choque de gerações, tendo mulheres de todas as idades e níveis.

Glaucia explica sobre o processo do jogo. “Na última partida, enfrentei a forte jogadora Letícia Gama, onde jogamos uma partida bem fechada e posicional. O resultado veio após quase 1hora, quando consegui trocar algumas peças, e sair com certa vantagem material e posicional. Mantive a posição, e assegurei a vitória, até minha adversária abandonar. Foi bem difícil fazer as escolhas certas, mas, mantive o controle emocional e consegui arrematar a partida.” Explicou.

“O torneio foi muito bem organizado, e acredito que um dos momentos mais marcantes foi na quinta rodada, quando enfrentei a atual líder do torneio e forte jogadora Vitória Valares, que possui bons resultados inclusive a nível nacional. Foi uma partida emocionante e de tirar o fôlego, onde estive em posição inferior na maioria da disputa, mas, com um bom controle emocional, consegui converter a posição, e por fim, conseguir a vitória”, afirmou a campeã.

Campeão Absoluto de xadrez

Renan Reis, 35 anos, é Analista de Sistemas e conheceu o xadrez em uma escola pública através do professor Antônio Ednelson no ano de 2000.

“Quando o professor Ednelson me incentivou a participar de torneios realizados pela federação, comecei a treinar com mais disciplina e foco e logo consegui resultados muito bons. O torneio ocorreu muito bem para mim, mesmo após três anos sem jogar torneios pensados oficiais e presenciais. Consegui jogar o meu melhor xadrez e a posição mais alta do pódio, graças a Deus”, afirmou Renan.

A final do absoluto foi muito disputada. Ponto a ponto, os dois jogadores lutaram com garras e dentes pelo título. A decisão veio apenas na última rodada.

“Enfrentei o forte jogador e Mestre da Federação Internacional de Xadrez Andrey Neves. Eu precisava apenas de um empate para um resultado favorável no torneio, porém não foi fácil, meu adversário jogou uma partida até o final com várias complicações em que qualquer resultado seria possível. Mas no final empatamos”, concluiu o campeão.

Sobre Renan Reis

Hexa Campeão Amazonense Absoluto de Xadrez,

Hexa Campeão do Regional Norte de Xadrez

Conquista do título de MF (Mestre FIDE) em 2012

Vitórias contra jogadores de destaque como Krikkor, Matsuura, Yago,

Finalista do Campeonato Brasileiro de Xadrez de 2016

Maior Rating FIDE já alcançado: 2309

Representante do Amazonas, melhor classificado no torneio Zonal FIDE 2.4 realizado no Tropical Hotel

Diversos outros títulos como: Campeão dos Jogos Escolares, Jogos Universitários, Campeonato Amazonense Juvenil, Rápido e Relâmpago.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

