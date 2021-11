Avalie o post

Outro projeto destina R$ 16 milhões para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)

Brasília – O Congresso Nacional aprovou nz quinta-feira (11), projetos de créditos especiais para programas de infraestrutura urbana. Serão R$ 755,6 milhões para obras de moradia, saneamento e recursos hídricos (PLN 34/2021). Outro projeto destina R$ 16 milhões para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).O projeto 34 viabiliza R$ 755,6 milhões para o governo federal finalizar operações em curso, retomar obras paradas e habilitar novas contratações voltadas à produção habitacional, subsidiada pelo Programa Casa Verde e Amarela. Do total, R$ 674,1 milhões serão destinados ao programa de Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano na região Sudeste. Outra parte, R$ 31,5 milhões, será destinada a ações de saneamento e abastecimento de água em municípios com população superior a 50 mil habitantes ou municípios integrantes de regiões metropolitanas ou de regiões integradas de desenvolvimento. Além disso, R$ 20 milhões irão para a execução das obras da Adutora do Agreste (PE).



A base do governo do Amazonas na Assembleia Legislativa do Estado (ALE) rejeitou ontem ideia defendida pelo deputado estadual Dermilson Chagas de utilizar recurso do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento (FTI), no valor de R$ 80 milhões, para beneficiar 400 mil famílias, com o auxílio de R$ 300 para cada família.

Os deputados da base aliada de Wilson Lima mantiveram o valor de R$ 150 para cada família por meio do cartão social. Segundo Dermilson, a proposta que ele defendia também tinha um alcance maior de beneficiados e não apenas 100 mil famílias do Amazonas.

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) divulgou, ontem, lista com doze cursos disponíveis para o início da segunda quinzena de novembro.

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) instaurou inquérito para apurar denúncias de irregularidades no contrato nº 006/2021 da Prefeitura do município de Careiro da Várzea, cujo objeto é a prestação de serviços funerários aos moradores.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

