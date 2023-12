O confronto entre Bayern de Munique e Union Berlin, que estava marcado para ocorrer neste sábado, 2, teve que ser adiado devido a uma forte nevasca que atingiu a cidade de Munique. A Federação Alemã de Futebol (DFB) ainda não definiu uma nova data para a realização da partida. O Bayern de Munique utilizou suas redes sociais para mostrar o caos causado pela nevasca. O estádio Allianz Arena está praticamente coberto de neve, e várias ruas foram fechadas, assim como viagens de trem e voos foram cancelados. Até o momento, este é o único jogo adiado da 13ª rodada do Campeonato Alemão. O mau tempo também afetou o Reino Unido. “Uma foto atual da Allianz Arena. Lamentamos muito o cancelamento do jogo e desejamos a todos os torcedores que viajaram uma boa viagem de volta para casa”, escreveu o clube bávaro nas redes sociais.

Thomas Müller, um dos líderes do Bayern de Munique, comentou de forma descontraída sobre o cancelamento do jogo: “Não faço ideia do motivo pelo qual a partida de hoje foi cancelada. Mas, enfim, temos que aceitar”, disse o meio-campista, antes de falar com seriedade sobre a situação. “Está nevando muito. Raramente vi algo assim. Talvez o jogo aconteça amanhã (domingo) ou nos próximos dias. Hoje, vamos apenas aproveitar uma tarde aconchegante assistindo ao Campeonato Alemão no sofá.” No Campeonato Alemão, Bayern de Munique e Union Berlin possuem objetivos opostos. A equipe de Thomas Müller disputa a liderança do torneio, juntamente com o Bayer Leverkusen, ambos com 32 pontos. Já o Union Berlin é o último colocado, com apenas sete pontos e duas vitórias em 12 jogos disputados. Além do confronto adiado contra o Union Berlin, o Bayern de Munique só voltará a campo no dia 9 de dezembro, sábado, para enfrentar o Eintracht Frankfurt, pela 14ª rodada do Campeonato Alemão.

Ein aktuelles Foto aus der Allianz Arena. Wir bedauern die Spielabsage sehr und wünschen allen angereisten Fans eine sichere Heimfahrt. pic.twitter.com/qJv0CJ1mGN — FC Bayern München (@FCBayern) December 2, 2023