Um lindo domingo de sol brindou os guardas municipais e seus familiares, que se reuniram para celebrar os 03 anos da corporação em Barcelos AM. O evento aconteceu no Boteco dos Amigos na Rua Senador Fábio Lucena no Bairro de São Sebastião. (CONFIRA AS FOTOS)

O subcomandante da GCM Jacó Soares e o ex-comandante Tenente Barbosa, também prestigiaram a confraternização. “Destaco a importância da corporação para a cidade e a união de seus integrantes. Esse clima de união entre os guardas é muito importante, vamos curtir essa integração da família GCM, que tem laços fortes de amizade”, disse Jacó, frisando que a Guarda Civil pertence à comunidade barcelense. (CONFIRA AS FOTOS)

Além dos familiares, prestigiaram ainda o evento o Vereador Thales Chagas, Vereadora Suane Fragoso, representante do Polícia Civil o investigador Agberto Santos, o Tenente Izídio Sobreira da Polícia Militar, os gerentes do Banco do Brasil e Bradesco. (CONFIRA AS FOTOS)

Criada pela Lei Municipal nº 559 de 18 de dezembro de 2017 e inaugurada em 31 de agosto de 2018, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Barcelos, na pessoa do Prefeito Edson Mendes, com a função de proteger o patrimônio público, a defesa civil e a defesa ambiental, zelando pelo bom andamento dos serviços municipais e colaborando com os demais órgãos da prefeitura e de segurança pública presentes no município.