A campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital terá, ao longo da semana, de 29/11 a 3/12, um total de 52 postos. Serão 41 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), três pontos de grande fluxo de pessoas, mais um na feira da Manaus Moderna, três Centros de Atendimento Integral à Criança (Caics) e um ao Idoso (Caimi), e o shopping Millennium, que funcionarão de segunda a sexta-feira.

O ponto localizado no shopping São José, na avenida Cosme Ferreira, no bairro São José, que atende parte da população da zona Leste, abrirá de segunda a sábado.

A partir de quinta-feira,( 2/12) reabrem os pontos de vacinação em seis centros de compras. Os detalhes sobre locais, endereços e horários de atendimento podem ser encontrados neste link http://bit.ly/localvacinacovid19.

Em todos os pontos são oferecidas a primeira e segunda doses e a de reforço, para quem atender os critérios do Ministério da Saúde para a proteção adicional. Até o momento, podem receber a terceira dose pessoas a partir de 18 anos e trabalhadores de saúde, que tenham concluído o esquema vacinal há pelo menos cinco meses. Também estão aptas a receber a dose adicional, pessoas com alto grau de imunossupressão, que tenham recebido a segunda dose há 28 dias ou mais.

A orientação é para que seja feita a consulta à plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), a fim de conferir as datas de segunda e terceira doses, uma vez que houve redução nos intervalos entre primeira e segunda doses, sendo a da AstraZeneca para 56 dias e a da Pfizer para 21 dias. A CoronaVac não teve alteração, sendo mantidos os 28 dias iniciais.

Fonte: Semsa Manaus

Foto: Altemar Alcântara / Semcom

