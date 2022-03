Avalie o post

Manaus – Estão sendo ofertadas em Manaus 132 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira(21), de 8h às 17h, no Sine Manaus. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site e para concorrer às vagas, deve acessar o site para fazer a solicitação de cadastro.

(Foto: Divulgação / Semtepi)

Para concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os cidadãos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus (Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou), portando o comprovante de vacinação (covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Vagas Novas – 31

1 vaga – Consultor Técnico de Veículos

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, domínio do Pacote Office e experiência em fluxo de oficina. Desejável possuir experiência em concessionária e residir nas proximidades do Bairro Santa Etelvina;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, recebimento de veículos e acompanhar os serviços dos veículos na oficina.

Vaga disponível até o dia 22/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Comércio Varejista

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – ajudar o cliente a encontrar um produto que solucione suas necessidades na loja.

Vaga disponível até o dia 22/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Recursos Humanos

Escolaridade – Ensino Superior Completo em Gestão de Recursos Humanos ou áreas afins;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter conhecimento em Sistema Alterdata.

Atividades – Realizar atividades relacionadas ao departamento pessoal, contratações, folhas de pagamento, desligamentos, entre outras.

Vaga disponível até 22/3/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Peixeiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar, limpar e cortar pescado para comercialização, examinar peixes recebidos, armazenar os peixes e manter a ordem e higiene no ambiente de trabalho.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Nutricionista

Escolaridade – Ensino Superior em Nutrição Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Necessário ter CRN ativo;

Atividades – Supervisionar a produção de alimentos e saída das mesmas.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade –Ensino médio incompleto;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar o cozinheiro no preparo de alimentos.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Copeiro

Escolaridade – Ensino médio incompleto;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar lanches, cafés e saladas.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Técnico de Nutrição

Escolaridade – Ensino Técnico em Nutrição Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Necessário ter CRN ativo;

Atividades – Supervisionar a produção de alimentos e saída das mesmas.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 101

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – Ensino Técnico em Segurança do Trabalho;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Curso Técnico de Segurança do Trabalho com registro MTE ativo. Conhecimento técnico e prático de procedimentos de segurança, normas regulamentadoras (NR 01,05,06,10,12,18,33,34,35). Programas PCMSO. Residir no bairro Tarumã e possuir veículo próprio; De preferência com experiência na área Naval ou empresas com grau de risco 3;

Atividades – Realizar integração, diálogo diário de segurança (DDS); Treinamentos técnicos relacionados às exigências legais de segurança do trabalho.

Vaga disponível até o dia 22/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento em máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – Confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até o dia 22/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Automotivo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e disponibilidade de executar serviços em áreas remotas, conforme demanda operacional;

Atividades – Executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos. Analisar as necessidades de troca e regulagem. Montar sistemas e aplicar testes de funcionamento. Preencher relatórios de serviços e fazer checklist dos equipamentos;

Vaga disponível até o dia 22/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, experiência em frota pesada (ônibus) e disponibilidade de trabalho em área remota, em regime de escala e alojamento. Desejável possuir Curso Técnico em Mecânica Automotiva;

Atividades – Realizar serviços automotivos, verificando pneus e alinhamentos de câmara de ar usada nos veículos. Consertar partes avariadas ou desgastadas, com auxílio de equipamentos apropriados, para restituir as condições de uso dos mesmos.

Vaga disponível até o dia 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – Ensino médio completo ou cursando Superior em Ciências Contábeis;

Experiência – Seis Meses na Carteira de Trabalho ou Declaração de Experiência;

Requisitos obrigatórios – Possuir pacote Office e rotinas básicas de contabilidade;

Atividades – Auxiliar o contador da empresa em lançamentos contábeis, conciliações contábeis, DA/DCTF WEB/SPED EFD ICMS IPI/ SPED contribuições.

Vaga disponível até o dia 22/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Lavanderia

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de viajar com regime de escala 12×8;

Atividades – Auxiliar nas atividades dinâmicas da lavanderia, arrumar, passar e organizar.

Vaga disponível até o dia 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Carga e Descarga – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas. Receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até o dia 25/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Bombeiro Civil Condutor de Veículo de Emergência

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Curso BPC (Bombeiro Profissional Civil) na validade conforme NBR 14608/207 e com treinamento específico para condução de emergência (ambulância). Certificado de condutor de veículos de emergência (SEST SENAT com carga horária de 50 horas). Certificado de CETV (curso de especialização em transporte de veículos de emergência). Certificado de CETEP (curso de especialização em transporte de produtos perigosos). Carteira Nacional de Habilitação categorias “D” ou “E”. Diferencial ter atuado em planta de petróleo e gás;

Atividades – Conduzir o veículo de emergência, realizar salvamento e prestar os primeiros socorros.

Vaga disponível até o dia 22/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Bombeiro Civil Líder

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Curso de BPC (Bombeiro Profissional Civil) na validade conforme NBR 14608/2000, Formação técnica em prevenção e combate a incêndio ou segurança do trabalho. Experiência como líder de brigada na área de petróleo e gás e/ou indústria. Carteira Nacional de Habilitação categorias “D” ou “E”;

Atividades – Liderar a equipe de bombeiros, realizar salvamentos e prestar os socorros.

Vaga disponível até o dia 22/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Bombeiro Civil

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Curso de BPC (Bombeiro Profissional Civil) na validade conforme NBR 14608/2000. Diferencial ter atuado em planta de petróleo e gás. Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – Realizar salvamentos e prestar socorros em acidentes terrestres.

Vaga disponível até o dia 22/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Balcão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Residir na zona norte e possuir informática avançada;

Atividades – Vendas de planos de serviços e atendimento.

Vaga disponível até o dia 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de confeitaria, disponibilidade de horário, ter agilidade, proatividade e facilidade para trabalhar em equipe;

Atividades – Atuar na confecção de bolos, tortas finas, sobremesas, biscoitos e na elaboração de receitas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 22/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar Levantamento e controles das transações financeiras, acompanhar fluxo de caixa, contas a pagar e receber, emissão de relatórios e cheques.

Vaga disponível até o dia 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência em telemarketing;

Atividades – Vendas, pós-vendas e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até o dia 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Licitação

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Elaborar e acompanhar os processos de licitação, desenvolver planilhas de custos e propostas técnicas, pesquisas em editais, cadastrar a empresa em órgãos públicos e participar e negociar em pregões públicos ou eletrônicos.

Vaga disponível até o dia 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”, cursos NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizados.

Atividades – Realizar montagem e instalação de calefação, ventilação e refrigeração, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 22/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Enfermeiro – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Superior Completo em Enfermagem;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência em Urgência e Emergência e/ou Obstetrícia;

Atividades – Realizar rotinas inerentes à profissão/ função do enfermeiro de unidade de saúde, realização de processo de SAE e atendimento integral ao paciente.

Vaga disponível até o dia 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a limpeza e conservação de ambientes, coleta de resíduos descartados, tratamento de piso e limpeza terminal.

Vaga disponível até o dia 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Operador de Máquina Extrusora

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência em Extrusora Balão de Alta Densidade;

Atividades – Manusear máquina extrusora, controlar a temperatura e registrar as não-conformidades. Realizar montagem e desmontagem da máquina, além de realizar a manutenção preventiva e corretiva da mesma.

Vaga disponível até o dia 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Motores Marítimos

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência em motor de popa de 15 a 200 HP;

Atividades – Realizar manutenção de motores e equipamentos navais, recuperar componentes de motores e equipamentos navais, entre outras atividades inerentes.

Vaga disponível até o dia 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Monitoramento

Escolaridade – Ensino médio completo ou Superior cursando em Ciências da Computação;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir experiência em helpdesk, telemarketing e atendimento ao público;

Atividades – Realizar monitoramento de veículos em tempo real, suporte ao cliente e configuração de rastreador.

Vaga disponível até o dia 22/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo Financeiro – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Sem experiência;

Requisitos obrigatórios – Ter cursos relacionados, como informática, Excel, Word ou na área administrativa;

Atividades – Responsável pelo acompanhamento das movimentações de notas fiscais de entrada e saída de mercadorias ou materiais; Rotinas financeiras das unidades do grupo.

Vaga disponível até 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; Será realizado um teste prático;

Atividades – Contribuir na visitação e positivação dos pontos de vendas através do atendimento aos clientes; Executar merchandising.

Vaga disponível até 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Os candidatos devem residir nos seguintes bairros: Ponta Negra, Lírio do Vale, Planalto, Redenção, da Paz, Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Colônia Terra Nova e Santa Etelvina;

Atividades – Auxiliar na fabricação de pães, bolachas e biscoitos; Fabricar macarrão, confeitar doces, preparar recheios e confeccionar salgados.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas Externo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatório – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – Responsável por captar novos clientes para a empresa, realizando atendimentos e negociações com prospects que ainda não fazem parte da carteira de clientes da organização.

Vaga disponível até 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Operar caixas realizando o recebimento de produtos comercializados no estabelecimento; Registrar os produtos; Receber os valores das compras e efetuar o fechamento do movimento de caixa.

Vaga disponível até 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Responsável pelo reabastecimento das gôndolas do supermercado; Verificação de data de validade e organização dos produtos e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Efetuar trabalhos de manutenção corretiva e preventiva de hidráulica, elétrica, pintura e alvenaria; Cumprir cronograma periódico de serviços relacionados à pintura.

Vaga disponível até 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Técnico em Refrigeração ou Mecânica Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter conhecimento em sistema de climatização e refrigeração; Equipamentos industriais (chillers, torres de resfriamento e câmara frigoríficas);

Atividades – Executar serviços de manutenção mecânica, preventiva e corretiva em todos os equipamentos e respectivos acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento.

Vaga disponível até 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Técnico em Refrigeração Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Supervisionar a equipe de manutenção de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – Auxiliar na manutenção de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado; Controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter conhecimento com Chiller;

Atividades – Realizar manutenção de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Técnico em Enfermagem – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Receber plantão e prestar assistência de enfermagem, realizar procedimentos referentes à admissão, altas e transferências, administrar medicações conforme prescrição.

Vaga disponível até 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Copeiro – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental Incompleto;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Preparar lanches para os clientes conforme prescrição, servir refeições, organizar e realizar a limpeza do material utilizado.

Vaga disponível até 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer a limpeza das áreas da recepção, banheiros, vidros, corredores e escadarias. Fazer a limpeza da área externa, estacionamento e banheiros.

Vaga disponível até 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Atividades de manutenção predial em geral; Manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, de pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração.

Vaga disponível até 21/3/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – Ensino Técnico em Mecânica cursando ou completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Os candidatos precisam ter conhecimentos técnicos em mecânica industrial, soldagem, usinagem, hidráulica e pneumática;

Atividades – Responsável pela manutenção preventiva e corretiva de equipamentos das linhas de produção; Redução de MTBF (média entre falhas) e aumento de MTTR (intervalo entre reparos).

Vaga disponível até 22/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – Ensino Técnico em Segurança do Trabalho Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atividades para evitar acidentes e proteger os profissionais, analisar os processos realizados pelos colaboradores para identificar problemas e eliminar os riscos, fazer treinamentos com os profissionais e fiscalizar as atividades para garantir que elas sejam realizadas com segurança.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Receber e registrar mercadoria; Abertura e fechamento de caixa e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Arquivar e receber documentos e atender telefonemas.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Atendente – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento ao público, prestar informações e realizar atendimento telefônico.

Vaga disponível até 22/3/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Loja – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, arrumação e distribuição de roupas.

Vaga disponível até 22/3/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Pintor de Alvenaria

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Avaliar o trabalho a ser executado, observando as medidas, a posição e o estado original da superfície a ser pintada para determinar os procedimentos e materiais a serem utilizados. Lixar e retocar falhas e emendas, utilizando material apropriado para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta.

Vaga disponível até 23/3/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e veículo próprio;

Atividades – Realizar vendas externas no varejo; Trabalhar sempre se atentando ao alcance das metas.

Vaga disponível até 25/3/2022 ou até encerramento da vaga.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

