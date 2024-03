O programa do Imposto de Renda 2024 foi liberado nesta terça-feira (12/3) pela Receita Federal e a ferramenta já pode ser baixada. Por enquanto, a funcionalidade permite apenas o preenchimento dos dados, uma vez que o prazo para a entrega do Imposto de Renda começa na sexta-feira (15/3) e vai até 31 de maio.

Para preencher a declaração do Imposto de Renda é preciso baixar o programa pelo site da Receita Federal e depois começar a preencher os dados.

A declaração de pessoas físicas também pode ser preenchida on-line ou pelo app "Meu Imposto de Renda" para celulares e tablets.

Confira o passo a passo:

Acesse o site da Receita Federal

O download do aplicativo para fazer a declaração do Imposto de Renda pode ser feito no site da Receita Federal. Lá haverá a opção de baixar a ferramenta em vários sistemas operacionais.

Para acessar o site para baixar a ferramenta basta clicar no link ou acessar o endereço: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf

2. Abra o programa baixado

Assim que baixar a ferramenta, ela aparecerá na aba de download do seu computador. Basta clicar nele para abrir o programa. A aba que se abre na sequência é a de "Bem-vindo" e basta clicar em "Avançar" para prosseguir.

Há também um aviso da Receita Federal de que é preciso finalizar todos os programas em execução antes de avançar.

3. Selecione a pasta de destino

Após avançar da página de "Boas-vindas", é preciso salvar a ferramenta do imposto de renda no seu computador. Você também pode criar uma pasta para salvá-lo ou manter a sugerida pela ferramenta. Após definir a pasta de destino basta clicar em "Avançar" novamente.

4. Confirme a instalação

Após todos os passos mencionados, a ferramenta pedirá uma confirmação de instalação. Neste passo, você também pode definir se quer criar um atalho da ferramenta na Área de Trabalho do computador e depois basta clicar em "Avançar". Assim, o aplicativo começará a ser baixado.

5. Instalação concluída

Assim que terminar de ser baixado, uma aba confirmando a instalação do aplicativo será aberta.

Outras formas

A declaração do Imposto de Renda também pode ser feita no aplicativo para celular e tablets "Meu Imposto de Renda" ou pode ser preenchida de forma online.

Ambos os modelos podem ser acessados pela mesma página de download da ferramenta para computador. No caso do aplicativo ele também está disponível em loja de aplicativos de celular e tablets.