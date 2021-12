Avalie o post

Todos os serviços do Sine Amazonas continuam sendo oferecidos e realizados de forma on-line

Manaus – O Sine Amazonas divulga 143 vagas de emprego para esta quinta-feira (2). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.go v.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.





20 VAGAS: REPOSITOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: OPERADOR (A) DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



06 VAGAS: VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



12 VAGAS: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR-35, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR-35, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AJUDANTE DE ENTREGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área de entrega, desejável ser ex-militar, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR (A) DE CALL CENTER

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em atendimento ao cliente via telefone, domínio de tecnologias, conhecimento em informática, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR-35, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ELETRICISTA P30

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR-35, NR-10 e SEP, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESTÁGIO

Escolaridade: Ensino Técnico em Logística ou Cursando Administração;

Sem experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, conhecimento e domínio em informática, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo Farmácia;

Com experiência ou primeiro emprego.

OBS: Ter CRF Ativo (se tiver experiência na área), conhecimento em informática, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção corretiva, preventiva e corretiva de equipamentos em geral, ter cursos na área de hidráulica, mecânica e elétrica, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Escolaridade: Técnico em Eletrônica;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em componentes eletrônicos, manutenção e reparos em geral em placas eletrônicas e fontes, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR-10 e NR-35, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em mecânica de refrigeração em geral, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em confeitaria em geral, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: LAVADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em realizar higienização e polimento, manobrar veículos, ter CNH categoria B, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: VENDEDOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em vendas internas e externas, domínio de plataformas digitais, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: REPOSITOR DE HORTIFRÚTI

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimentos no ramo de hortifrútis, manuseio e organização de estoque, verificação em geral, habilidade e prática para atendimento ao cliente, conhecimento em informática, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em carnes e cortes em geral, manuseio e organização de estoque, verificação em geral, habilidade e prática para atendimento ao cliente, conhecimento em informática, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: COZINHEIRA (O) CHEFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade para viajar e trabalhar em regime de escala, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: COPEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade para viajar e trabalhar em regime de escala, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento, na área da construção civil, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter ampla experiência em pratos regionais e nacionais, ter cursos na área de gastronomia, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em atendimento ao cliente, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: BARMAN

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em preparo de drinks em geral, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico em Segurança do Trabalho;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas de prevenção em ambientes de risco e entre outras atividades da função, disponibilidade para viajar e trabalhar em regime de escala, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MOTORISTA DE MUNCK

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em entrega de cargas em geral, remoção de veículos avariados, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



06 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria E, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SUPERVISOR DE ESTOQUE

Escolaridade: Superior Completo Logística;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas específicas da função, ter cursos de informática avançada, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ANALISTA DE SISTEMAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Áreas Correlatas;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: GREIDISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter amplo conhecimento na realização de cálculo de material a ser usado em terraplanagem, acompanhamento de trabalhos de corte e aterros, ter CNH categoria B, curso de NR-35, ter conhecimento em operação de máquinas pesadas, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade para viagem, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR DE MOTONIVELADORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em terraplanagem e construção pesada, ter CNH categoria D, curso de NR-35 e operador de escavadeira hidráulica, ter conhecimento em operação de máquinas pesadas, disponibilidade para viagem, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA A GÁS OU ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção corretiva e preventiva, empilhadeiras elétricas e a gás, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeitaria geral, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de veículos pesados e motores a diesel, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de maquinário pesado agrícola (colhedoras de cana), boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: ASSISTENTE DE LOJA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência, sem experiência ou primeiro emprego.

OBS: Ter boa comunicação, ter informática (pacote Office), habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte