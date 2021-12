Avalie o post

Página e aplicativo seguem com instabilidades neste sábado (11), e usuários não conseguem acessar comprovante de vacinação

Brasília – Tanto o portal como o aplicativo do Conecte SUS continuam fora do ar após ataque de hackers na madrugada desta sexta-feira (10). Neste segundo dia, usuários também reclamam de instabilidade para acessar o sistema.

Ataque de hackers ao site do Ministério da Saúde: usuários continuam sem acesso neste sábado (11). (Foto: Aloísio Maurício / Estadão Conteúdo)

Nas redes sociais, usuários relatam não ter acesso à plataforma nem para visualizar o comprovante de vacinação contra a Covid-19, nem para acessar dados pessoais. Em muitos casos, aparece a mensagem: “Ocorreu um erro ao acessar os dados. Tente novamente mais tarde”.

O ataque deixou indisponível o e-SUS Notifica, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), o Conecte SUS e funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital.

O Ministério da Saúde informou por meio de nota “que está atuando com a máxima agilidade para reestabelecer os sistemas que foram temporariamente comprometidos com o ataque causado na madrugada desta sexta-feira (10). Vários sistemas já foram reestabelecidos e a expectativa é que os outros sistemas estejam disponíveis para a população na próxima semana.”

O Ministério também elaborou uma página informando quais os estados que possem aplicativos próprios para a emissão do comprovante de vacinação Covid-19.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

