Robinho tem aproveitado sua liberdade no Brasil, pois a Justiça Italiana ainda não solicitou formalmente que ele cumpra pena no seu país de origem. O jogador participou de um jogo-treino pela Portuguesa Santista realizado no último fim de semana no estádio Ulrico Murcia, em São Paulo. O jogador de futebol foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo na Itália e, apesar da situação, a legislação brasileira não permite a extradição de cidadãos nascidos no país para cumprir crimes cometidos no exterior.

A condenação de Robinho ocorreu em janeiro de 2022, quando foi considerado culpado por agressão sexual a uma mulher de origem albanesa em uma boate em Milão. Ele e mais cinco homens teriam estuprado a vítima embriagada. Apesar de não haver mais recursos disponíveis na Itália, a decisão sobre o cumprimento da pena no Brasil ainda será analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A questão tem gerado divergências entre os advogados do jogador, que contrataram especialistas para lidar com o caso.