O governo do Amazonas anunciou as comissões organizadoras e a divisão das vagas de cinco editais de concurso público para a área de segurança (concurso Amazonas).

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19/7), durante a cerimônia de entrega de novos equipamentos para a área de Segurança pública. De acordo com o governador, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Concurso PM AM: 1 mil vagas para aluno soldado e 350 vagas para aluno oficial, com remuneração entre R$2.657,28 e R$7.180,34, respectivamente.

Concurso Bombeiros AM: 400 vagas para aluno soldado e 53 para aluno oficial, com salários de R$ 2.657,28 e R$ 7.180,34, respectivamente.

Concurso PC AM: 62 vagas para delegado, 62 vagas para escrivão, 200 vagas para investigador e 38 vagas para perito, com salários entre R$ 11.281,26 e R$ 20.449,05.

Concurso Detran AM: 150 vagas para nível superior e 60 vagas para nível médio, com salários entre R$ 2.300 e R$ 5.500.

Concurso SSP AM: 140 vagas para assistente operacional e outras dez vagas para técnico de nível superior, com vencimentos de R$ 1.350,19 e R$ 2.764,68.

Concurso Amazonas: situação dos editais para a Polícia Militar e Polícia Civil

O governador do Amazonas, Wilson Lima, já havia confirmado a intenção de realizar o concurso PM AM e PC AM.

A fala foi dada durante cerimônia de inauguração da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção no dia 5 de outubro de 2020.

O concurso PC AM é esperado desde 2018, quando a comissão foi escolhida e o processo de escolha de banca até iniciado.

A seleção era esperada para 2019, mas por dificuldades orçamentárias o concurso PC AM foi postergado.

Segundo as indicações daquele ano, a previsão é de 424 vagas, com 62 para delegado, 200 para investigador e 98 para escrivão.

Outras vagas são para perito criminal (27), perito legista (8), perito odontologista (3) auxiliar de perito (16) e padioleiro (10).

Os salários iniciais nas carreiras da PC AM são os seguintes: