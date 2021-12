Avalie o post

Primeira etapa do certame destinado ao preenchimento de cinco vagas será realizada pela manhã, às 8h

Manaus – A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realiza neste domingo (12), a prova escrita objetiva do concurso para defensora e defensor público. Primeira etapa do certame, a avaliação será aplicada a partir das 8h. Todos os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19 devem ser respeitados durante a realização do exame. O concurso é organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

São ofertadas cinco vagas para o cargo de defensora e defensor de 4ª Classe. Estão inscritos 2.105 candidatas e candidatos. A remuneração inicial é de R$ 14.600,30. O resultado preliminar da prova sairá no dia 21 de janeiro de 2022 e será publicado no Diário Oficial Eletrônico da DPE-AM.

As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não poderão ser compartilhados (Foto: Clóvis Miranda/DPE-AM)

As candidatas e candidatos se apresentarão até as 8h em seus respectivos locais de prova, com horário de fechamento às 9h. Os locais de prova foram informados por meio do Cartão Informativo, enviado por e-mail, e disponibilizado no site da FCC, no endereço www.concursosfcc.com.br.

Aos participantes, só será permitida a realização das provas na respectiva data, horário e no local constantes no Cartão Informativo e no site da FCC. A prova terá cinco horas de duração, com 100 questões. O tempo de permanência mínimo é de quatro horas.

Das cinco vagas oferecidas inicialmente, duas são de ampla concorrência, uma é reservada a candidatos e candidatas com deficiência e duas são destinadas a pertencentes à população negra (pretos e pardos), indígena ou quilombola. As novas vagas podem ser preenchidas conforme a conveniência e a disponibilidade orçamentária da Defensoria, pelos aprovados remanescentes.

Normas sanitárias de prevenção

A realização das provas do concurso para defensor e defensora observará as normas sanitárias dispostas para o restabelecimento gradual das atividades presenciais pelos órgãos governamentais competentes, devido à pandemia de Covid-19.

Nos locais de prova serão observadas as condições sanitárias de segurança, como higienização de superfícies, disponibilização de dispensadores de álcool em gel 70% nas áreas comuns e de sabonete líquido e toalhas de papel nos sanitários, ventilação natural dos ambientes com a abertura de janelas e portas, quando possível. As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não poderão ser compartilhados.

Etapas

As provas serão realizadas na cidade de Manaus, em quatro fases. A segunda fase, de Provas Escritas Dissertativas (eliminatória e classificatória), está marcada para 12 de fevereiro de 2022, período da tarde, e 13 de fevereiro de 2022, período da manhã.

A terceira fase, de Prova Oral (eliminatória e classificatória), está programada para o período de 12 a 16 de maio de 2022. A quarta fase, de Avaliação de Títulos (classificatória), ocorre na sequência.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

