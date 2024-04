O Concurso Nacional Unificado (CPNU), o ‘Enem dos Concursos’, começa a partir das 8h deste domingo (7), em Manaus. Os portões abrirão às 6h30, na capital amazonense para 45. 667 candidatos. O concurso terá a duração de duas horas e trintas minutos, pela manhã, e 3h30 no turno da tarde, com os portões abrindo as 12h e fechando às 13h. O início das provas será às 13h30.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, o Amazonas tem um total de 59.276 inscritos. Depois de Manaus o município com o maior número de candidatos é Parintins, com 2.447 inscrições.

Além de Manaus e Parintins, também terão provas nas cidades de Coari, Itacoatiara, Lábrea, Manicoré, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé.

Para este certame, são oferecidas 6.640 vagas para 21 órgãos federais de todo o Brasil.

Confira os horários da manhã (Manaus):

Abertura dos portões: 6h30

Fechamento dos portões: 7h30

Início das provas: 8h

Término das provas: 11h30

A tarde:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas: 17h

Provas

Por área de atuação, o Enem dos Concursos é dividido em questões objetivas, específicas e dissertativas. No horário da manhã, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7), responderão 20 questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico.

Já para o nível médio (bloco 8), a manhã será dedicada à 20 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação.

No período da tarde, os candidatos de nível superior responderão a 50 questões objetivas de múltipla escolha, na área de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos do nível médio, durante a tarde, farão mais 40 questões de múltipla escolha. Não há questões dissertativas para o nível médio.

