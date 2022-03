Avalie o post

União Postal Universal promove concurso para crianças e adolescentes

Brasília – Estão abertas até o dia ço as inscrições para o 51º Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens, promovido pela União Postal Universal (UPU), agência das Organizações das Nações Unidas (ONU), sediada em Berna, na Suíça. O evento tem como objetivo estimular a criatividade e o aprimoramento de conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes.

(Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil)

O tema da redação deste ano é “Escreva uma carta a uma pessoa influente para explicar por que e de que forma ela poderia tomar iniciativas para combater a crise climática”.

Estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país devem enviar as redações aos Correios, por meio de suas instituições de ensino.

No Brasil, o concurso é realizado pelos Correios e tem três fases: escolar, estadual e nacional. Na primeira fase, as escolas (tanto públicas quanto privadas) selecionam, entre as redações de seus alunos, até duas melhores cartas. Na fase estadual, será premiada a primeira colocada de cada estado. Na etapa nacional, serão premiadas as três redações mais bem classificadas, e a primeira melhor delas representará o Brasil na fase internacional.

As redações deverão ser cartas argumentativas, recentes e inéditas, com, no máximo, 800 palavras. E devem estar alinhadas ao padrão internacional de redação de cartas, com data, fórmulas de cortesia e de saudações e assinatura.

Os vencedores do concurso receberão troféus, além de prêmios em dinheiro e certificados. A premiação para a escola e os alunos vencedores na colocação nacional é de até R$ 10,5 mil e até R$ 10 mil, respectivamente, além de outros valores para os primeiros colocados na fase estadual. Alunos com até 15 anos, 11 meses e 29 dias completados até deste ano (data da inscrição na fase internacional) podem participar.

Na disputa internacional, o Brasil já ganhou 3 medalhas de ouro (1972/1988/2006), 2 medalhas de prata (1978/1980), 2 medalhas de bronze (1992/2015) e recebeu menções honrosas em 2009, 2012, 2016, 2017, 2018 e 2021. Na classificação internacional, o Brasil só é superado pela China (5 medalhas de ouro).

Mais informações sobre o regulamento podem ser encontradas no site dos Correios.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

