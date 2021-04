Avalie o post

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região realizará um novo concurso CRT. A seleção terá o Instituto Quadrix como organizador.

O extrato de dispensa de licitação, que oficializa a escolha da banca, foi publicado nesta quarta-feira, 28, no Diário Oficial da União. Com a organizadora definida, o próximo passo é a assinatura do contrato entre as partes.

Ainda não há data para o lançamento do edital, mas a banca já anunciou os cargos, que serão oferecidos, assim como o salário máximo e as regiões em que os aprovados serão lotados.

Conforme o Instituto Quadrix, as vagas serão distribuídas por nove cidades, sendo elas: Brasília (DF), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

As provas escritas ocorrerão nessas cidades. As oportunidades serão para os níveis médio e técnico, nos cargos de agente de fiscalização, assistente administrativo, assistente de manutenção, assistente de TI e assistente técnico.

Ainda segundo a banca, os aprovados receberão salários e benefícios. O ganho máximo será de R$3 mil.

Último edital do CRT 1ª Região foi publicado em 2020

Em 2020, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região realizou um dos seus últimos processos seletivos. Na ocasião, foram abertas cinco vagas temporárias, com lotação em Brasília, Goiânia, Mato Grosso e Rondônia.

A seleção contou ainda com uma formação para cadastro de reserva, nos demais estados atendidos pelo CRT da 1ª Região.

As oportunidades foram para cargos de nível médio técnico, sendo eles: agente de fiscalização e assistente técnico. O salário inicial, neste caso, também era de R$3 mil.

Os aprovados ainda contavam com auxílio-alimentação, no valor de R$700, e auxílio transporte. A jornada era de 40 horas.

Realizado pelo próprio Conselho, o processo seletivo não teve provas escritas, mas sim duas etapas, sendo elas: análise curricular e entrevista presencial.