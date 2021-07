5 / 5 ( 4 votos )

O governo do Amazonas, anunciou nesta quinta-feira (8/7) a autorização do preenchimento de 2.525 vagas para as polícias Civil, Militar e demais forças de segurança do estado (concurso Amazonas).

O anúncio ocorreu nas redes sociais do governo do Amazonas. O prazo para a publicação do edital, assim como os cargos e divisão das vagas não foram anunciadas.

“Na semana que vem, quando eu assinar a criação das comissões, iremos dar os detalhes de quantas vagas serão para cada força, para Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiros, para a própria Secretaria de Administração Penintenciária“, explicou Wilson Lima.

A contratação de pessoal faz parte do conjunto de medidas do programa “Amazonas Mais Seguro”, com investimentos de R$ 280 milhões.

**A equipe de jornalismo do Direção Concursos está em contato com o governo do estado para obter maiores detalhes a respeito dos certames autorizados.

Concurso Amazonas: situação dos editais para a Polícia Militar e Polícia Civil

O governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou a intenção de realizar o concurso PM AM e PC AM.

A fala foi dada durante cerimônia de inauguração da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção no dia 5 de outubro de 2020.

Por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governador afirmou que precisa analisar como o ano fiscal do Amazonas, “para que em 2021 possamos fazer esse concurso”.

Ainda assim, o governador afirmou que o concurso PM AM está dentro do planejamento de 2021.

O concurso PC AM é esperado desde 2018, quando a comissão foi escolhida e o processo de escolha de banca até iniciado.

A seleção era esperada para 2019, mas por dificuldades orçamentárias o concurso PC AM foi postergado.

Segundo as indicações daquele ano, a previsão é de 424 vagas, com 62 para delegado, 200 para investigador e 98 para escrivão.

Outras vagas são para perito criminal (27), perito legista (8), perito odontologista (3) auxiliar de perito (16) e padioleiro (10).

Os salários iniciais nas carreiras da PC AM são os seguintes: