A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Senado aprovou o relatório setorial do Orçamento 2022 referente à área da Educação nessa segunda-feira (13). O objetivo é elaborar o relatório final sobre a peça orçamentária.

Além de detalhar as despesas da União, os textos indicam quais emendas individuais e coletivas podem ser incluídas no relatório final. O relator da área da Educação foi o senador Wellington Fagundes (PL-MT), que sugeriu aumento de R$ 4,5 bilhões no orçamento da área para o ano que vem, previsto atualmente em R$ 134,7 bilhões pelo projeto da Lei Orçamentária Anual.

Conforme o relator, o Orçamento do ano que vem é o mais importante por conta das graves consequências da Covid-19 em 2020 e 2021.

Do total, está previsto um montante de R$ 52,7 bilhões para instituições federais de ensino superior e R$ 41,2 bilhões para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

O relator acatou 76 emendas coletivas, com total de R$ 952,5 milhões, e 579 emendas parlamentares individuais.

As emendas coletivas priorizam ações como suporte à educação básica, retomada de obras inacabadas, apoio à infraestrutura das escolas, reestruturação de universidades federais e hospitais universitários e modernização do ensino de educação profissional e tecnológica.

