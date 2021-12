Avalie o post

Segundo o relator da comissão, o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), o orçamento está próximo do equilíbrio

Brasília – O Projeto de Lei Orçamentária de 2022 (PLOA 2022), definido pelo PLN 19/2021, ganhou um acréscimo de verbas de R$ 72,1 bilhões. A mudança foi aprovada, ontem, pela Comissão Mista de Orçamento. Segundo o relator da comissão, o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), o orçamento está próximo do equilíbrio, já resta ao governo apenas um déficit de R$ 2 bilhões para atingir o equilíbrio entre receitas e despesas.

O deputado Tony Medeiros (PSD) quer legalizar a atividade garimpeira no Amazonas e pediu na quarta (1), a realização de uma Audiência Pública para debater a questão mineral no Estado As ações de garimpos resultam em danos ambientais por onde passam.

O Diário Oficial da União publicou Lei Federal que institui o acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem.

A Anvisa autorizou de mais um produto à base de Cannabis. Trata-se de solução de uso oral contendo 23,75 miligramas por mililitro de canabidiol (CBD), com até 0,2% de tetraidrocanabidiol (THC). O produto deverá ser comercializado por meio de receita médica do tipo B.

A Polícia Rodoviária Federal no estado de São Paulo recebeu 20 fuzis doados pelo Exército. A ideia é que as armas sejam usadas contra quadrilhas do “novo cangaço”, modalidade na qual grupos de criminosos invadem cidades do interior. Foto: Divulgação PRF SP

