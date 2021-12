Avalie o post

Quase a totalidade vão atender a transferências especiais, entregues diretamente ao ente beneficiário

Brasília – A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou relatório setorial do senador Angelo Coronel (PSD-BA) que mantém em R$ 2,128 bilhões o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas no próximo ano. O relatório final, do deputado Hugo Leal (PSD-RJ), deve ser entregue nesta quinta-feira, 16 e votado até sexta-feira, 17, para ser analisado em seguida pelo Plenário do Congresso Nacional. A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) apresentou destaque para reduzir o valor do Fundo Eleitoral para R$ 1 bilhão, mas a mudança foi rejeitada. O relatório setorial de “Economia, Trabalho e Previdência” destina R$ 3,3 bilhões para transferências a estados, Distrito Federal e municípios. O Ministério da Economia receberá R$ 6,8 milhões; e o Ministério do Trabalho e da Previdência, R$ 3,8 milhões. A proposta de Angelo Coronel recebeu 869 emendas individuais, que somam R$ 3,287 bilhões. Quase a totalidade vão atender a transferências especiais, entregues diretamente ao ente beneficiário.

O deputado Dermilson Chagas afirmou que os amazonenses não tiveram o que comemorar no Dia Internacional contra a Corrupção, ocorrido no último dia 9, porque o Estado não teve nenhum avanço no combate à corrupção e que, pelo contrário, as situações de corrupção aumentaram no Governo do Amazonas.

Chagas criou o projeto de lei que instituiu a Política Estadual de Combate à Corrupção, porém, foi vetado pelo governador Wilson Lima, revelando, segundo o deputado, que a gestão estadual não quer dar transparência à sociedade.

Foi aprovado ontem na Câmara Municipal de Manaus (CMM), projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que cria incentivo fiscal temporário sobre o ISS ao setor de diversão, lazer, entretenimento, organização de festas e recepções e outras atividades.

Marcada por ser a última reunião plenária na gestão do conselheiro-presidente Mario de Mello, a 42ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE) acontece hoje, às 10h. Além dos tradicionais julgamentos, será feita uma retrospectiva da gestão do presidente no biênio 2020-2021.

