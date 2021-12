Avalie o post

Nesta quinta-feira (16), a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública para discutir os impactos da pandemia no ensino médio remoto.

Segundo a deputada Professora Rosa Neide (PT-MT), que propôs a realização do debate, a audiência vai servir para o parlamento conhecer pesquisa feita pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos que ouviu estudantes de 15 a 19 anos, com o objetivo de visualizar um retrato do que aconteceu com eles, entre os anos de 2020 e 2021.

A pesquisa de opinião possui uma amostra de 2003 estudantes, com idade entre 15 e 19 anos, que estavam cursando o ensino médio, ou que haviam abandonado ou parado de estudar em 2020.

Ainda de acordo com a parlamentar, as consequências da pandemia nos mecanismos de aprendizagem foram observadas: as emoções, a necessidade de trabalhar, a falta de atividades extraescolares, a concessão irregular da alimentação escolar, o medo de voltar às aulas presenciais por conta do temor de se contaminar com a Covid-19.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

