O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, inicia nesta sexta-feira (26) as inscrições para o projeto Jovem Bilíngue, com 1 mil bolsas de estudos para o curso de Língua Inglesa, no Instituto Cultural Brasil - Estados Unidos (Icbeu). As inscrições ficarão disponíveis até o dia 30 de janeiro e serão feitas no formato on-line, via aplicativo Sasi.

Mais informações e o edital do processo poderão ser acessados pelo link http://www.seduc.am.gov.br/pss-jovem-bilingue-2024/. O projeto é voltado, exclusivamente, para alunos da 1ª série do Ensino Médio Regular da rede estadual de ensino da capital.

A integralidade do processo, desde sua inscrição até a realização do curso, será gratuita. De acordo com a coordenadora pedagógica do projeto Jovem Bilíngue, Nírley Holanda, a aba no aplicativo Sasi direcionada às inscrições já está disponível nas primeiras horas desta sexta-feira.

“Às 8h da manhã, quem estiver interessado em concorrer às vagas do curso de idiomas irá visualizar o direcionamento no aplicativo para as inscrições. É um projeto grande, que vem para proporcionar oportunidade para o nosso alunado”, destacou Nirlei.

Sobre a inscrição

Para concorrer a uma das vagas do edital, pais ou responsáveis deverão preencher o formulário, on-line, no período de 26 a 30 de janeiro, no aplicativo Sasi, inserindo os itens obrigatórios e os documentos comprobatórios, como comprovante de escolaridade, e autodeclarações, conforme especificados no edital.

A homologação das inscrições acontece no dia 6 de fevereiro, enquanto o resultado final das mesmas, após período de recursos, será no dia 20 de fevereiro. As matrículas, que se iniciam no dia 21 de fevereiro e seguem até o dia 24 do mesmo mês, também deverão ser realizadas de forma on-line em link a ser divulgado pela Secretaria de Educação e Icbeu. A aula inaugural está prevista para o dia 26 de fevereiro.

Passo a Passo

Enquanto plataforma digital utilizada para oferecer serviços sociais aos cidadãos, o Sasi pode ser baixado de maneira gratuita diretamente na Play Store ou na Apple Store.

Em caso de primeiro acesso, será necessário criar uma conta no aplicativo, o que exigirá um endereço de e-mail e um número de telefone válidos. Após isso, o usuário receberá um código de instalação do aplicativo “Jovem Bilíngue”, local onde realizará as inscrições.

Para aqueles que já têm conta no aplicativo, será necessário clicar na aba “Configurações de Apps”, disponível após o clique no ícone do canto superior esquerdo da tela inicial do Sasi. Em seguida, o usuário deve clicar em “Adicionar”, no canto superior direito, e selecionar o aplicativo “Jovem Bilíngue”, inserindo o código de instalação informado na tela.

O manual completo de instalação também pode ser visualizado, de maneira completa, no site da Secretaria de Educação, por meio do seguinte link: http://www.seduc.am.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/Manual_APP.pdf.

Jovem Bilíngue

As aulas do projeto Jovem Bilíngue serão realizadas uma vez na semana, no contraturno do horário escolar dos alunos selecionados, durante três anos.

Para concorrer a uma vaga do projeto, os alunos deverão atender aos requisitos básicos previstos no edital, entre os quais, ter idade mínima de 14 anos e estar cursando a 1ª série do Ensino Médio Regular.

As mil vagas serão preenchidas seguindo os percentuais de 60% para os que têm Cadastro Único (CadÚnico) (600 vagas); e 40% para ampla concorrência, entre as quais 20% (80 vagas) serão destinadas aos alunos com deficiência.

Caso não haja candidatos classificados suficientemente para atender às vagas destinadas aos candidatos com inscrição no CadÚnico e PCDs, estas vagas serão remanejadas automaticamente para Candidatos-Geral que atendam aos requisitos do edital.