O Comando da 12º Região Militar do Exército Brasileiro (12ª RM) anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a contratação de profissionais de nível superior da área da saúde, em caráter temporário, para atuar no Serviço Militar Voluntário de Oficiais, nas áreas de medicina, farmácia, odontologia e veterinária.

De acordo com o edital de abertura no final da página, esta Seleção busca formar cadastro reserva para os cargos das respectivas localidades:

Barcelos - AM: Cirurgia geral; Clínico Geral; Clínica médica; Ginecologia e obstetrícia Medicina de família e comunidade; Pediatria; Bacteriologia clínica; Bioquímica clínica; Generalista; Parasitologia clínica; Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais; Clínico Geral; Odontopediatria; Ortodontia; Periodontia; Prótese Dentária; Clínico Geral.

Boa Vista - RR: Acupuntura; Alergia e imunologia; Anestesiologia; Angiologia; Cardiologia; Cirurgia cardiovascular; Cirurgia da mão; Cirurgia de cabeça e pescoço; Alimentos funcionais e nutracêuticos; Análises clínicas; Análises toxicológicas; Antroposofia; Assistência farmacêutica; Assuntos regulatórios; Atenção farmacêutica domiciliar; Atendimento farmacêutico de urgência e emergência; Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais; Clínico Geral; Dentística; Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial; Endodontia; Estomatologia; Homeopatia; Anestesiologia; Clínica médica de pequenos animais; Clínico Geral; Cirurgia veterinária; Dermatologia; Inspeção de Alimentos; Cirurgia do aparelho digestivo; Cirurgia geral; Cirurgia oncológica; irurgia pediátrica; Cirurgia plástica; Cirurgia torácica; Cirurgia vascular; Clínico Geral; Clínica médica; Coloproctologia; Dermatologia; Endocrinologia e metabologia; Endoscopia; Gastroenterologia; Genética médica; Geriatria e Gerontologia Ginecologia e obstetrícia; Hematologia e hemoterapia; Infectologia; Mastologia; Medicina de emergência; Medicina de família e comunidade; Medicina do trabalho; Medicina de tráfego; Medicina esportiva; Medicina física reabilitação; Medicina intensiva; Medicina legal perícia médica; Medicina nuclear Medicina preventiva e social; Nefrologia; Neurocirurgia; Auditoria em saúde; Avaliação de tecnologia em saúde; Bacteriologia clínica; Banco de leite humano; Banco de materiais biológicos; Banco de órgãos, tecidos e células; Banco de sangue; Banco de sêmen; Biofarmácia; Biologia molecular; Bioquímica clínica; Biotecnologia industrial; Citogenética; Citologia clínica; Citopatologia; Citoquímica Controle de qualidade; Controle de qualidade de alimentos; Controle de qualidade e tratamento de água; Controle de vetores e pragas urbanas; Cultura celular; Dispensação; Docência do ensino superior; Educação ambiental; Educação em saúde; Empreendedorismo Epidemiologia genética Estratégia Saúde da Família (ESF) Farmácia clínica domiciliar Farmácia clínica em cardiologia Farmácia clínica em cuidados paliativos Farmácia clínica em geriatria; Farmácia clínica em hematologia Farmácia clínica em oncologia; Implantodontia; Odontogeriatria; Odontologia do Esporte; Odontologia do Trabalho; Odontologia Legal; Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais; Ortodontia; Ortopedia Funcional dos Maxilares; Patologia Oral e Maxilo Facial; Periodontia; Prótese Buco-Maxilo- Facial; Prótese Dentária Radiologia Odontológica e Imaginologia; Saúde Coletiva; Oncologia; Patologia; Medicina veterinária intensiva; Nutrologia; Oftalmologia; Oncologia clínica Ortopedia e traumatologia; Otorrinolaringologia; Patologia clínica/medicina laboratorial; Pediatria; Pneumologia Psiquiatria; Radiologia e diagnóstico por imagem; Radioterapia; Reumatologia; Urologia; Farmácia clínica em pediatria; Farmácia clínica em reumatologia; Farmácia clínica em terapia antineoplásica; Farmácia clínica em unidades de terapia intensiva; Farmácia clínica hospitalar; Farmácia comunitária; Farmácia hospitalar e outros serviços de saúde; Farmácia magistral; Farmácia oncológica; Farmácia veterinária; Farmacocinética clínica; Farmacoeconomia; Farmacoepidemiologia; Farmacogenética; Farmacogenômica; Farmacologia clínica; Farmacovigilância; Garantia da qualidade; Gases e misturas de uso terapêutico; Generalista; GenéticaGerenciamento dos resíduos em serviços de saúde; Gestão ambiental; Gestão da assistência farmacêutica; Gestão da qualidade; Gestão de farmácias e drogarias; Gestão de risco hospitalar Gestão e controle de laboratório clínico; Gestão em saúde pública; Gestão farmacêutica; Gestão hospitalar; Hematologia clínica; Hemoderivados; Hemoterapia; Histocompatibilidade; Histoquímica; Homeopatia; Imunocitoquímica; Imunogenética; Imunohistoquímica; Imunologia clínica; Imunopatologia; Indústria de cosméticos; Indústria de farmoquímicos; Indústria de saneantes; Indústria farmacêutica e de insumos farmacêuticos; Logística farmacêutica; Marketing farmacêutico; Medicina tradicional chinesa-acupuntura; Metodologia de ensino superior; Micologia clínica; Microbiologia clínica; Microbiologia de alimentos; Nanotecnologia; Nutrição enteral; Nutrição parenteral; Nutrigenômica; Parasitologia clínica; Pesquisa clínica Pesquisa e desenvolvimento Pesquisa e desenvolvimento de alimentos; Planejamento e gestão educacional; Plantas medicinais e fitoterapia; Produção de alimentos; Radiofarmácia; Reprodução humana; Saúde ambiental; Saúde coletiva; Saúde do trabalhador; Saúde ocupacional; Segurança no trabalho; Tecnologia de fermentação; Termalismo social/crenoterapia; Toxicogenética; Toxicologia ambiental; Toxicologia analítica; Toxicologia clínica; Toxicologia de alimentos; Toxicologia de cosméticos; Toxicologia de emergência; Toxicologia de medicamentos; Toxicologia desportiva; Toxicologia experimental; Toxicologia forense; Toxicologia ocupacional; Toxicologia veterinária; Vigilância epidemiológica; Vigilância sanitária; Virologia clínica;

Cruzeiro do Sul - AC: Acupuntura; Alergia e imunologia; Anestesiologia; Angiologia; Cardiologia; Cirurgia cardiovascular; Cirurgia da mão; Cirurgia de cabeça e pescoço; Cirurgia do aparelho digestivo; Cirurgia geral; Cirurgia oncológica; Cirurgia pediátrica; Cirurgia plástica; Cirurgia torácica; Cirurgia vascular; Clínico Geral; Clínica médica; Coloproctologia; Dermatologia; Endocrinologia e metabologia; Endoscopia; Gastroenterologia; Genética médica; Geriatria e Gerontologia; Ginecologia e obstetrícia; Hematologia e hemoterapia; Homeopatia; Infectologia; Mastologia; Medicina de emergência; Medicina de família e comunidade; Medicina do trabalho; Medicina de tráfego; Medicina esportiva; Medicina física e reabilitação; Medicina intensiva; Medicina legal e perícia médica; Medicina nuclear; Medicina preventiva e social; Nefrologia; Neurocirurgia; Neurologia; Nutrologia; Oftalmologia; Oncologia clínica; Ortopedia e traumatologia; Otorrinolaringologia; Patologia; Patologia; clínica/medicina laboratorial; Pediatria; Pneumologia; Psiquiatria Radiologia e diagnóstico por imagem; Radioterapia; Reumatologia; Urologia; Alimentos funcionais e nutracêuticos; Análises clínicas; Análises toxicológicas; Antroposofia; Assistência farmacêutica; Assuntos regulatórios; Atenção farmacêutica domiciliar; Atendimento farmacêutico de urgência e emergência; Auditoria em saúde; Avaliação de tecnologia em saúde; Bacteriologia clínica; Banco de leite humano Banco de materiais biológicos; Banco de órgãos, tecidos e células; Banco de sangue; Banco de sêmen; Biofarmácia; Biologia molecular; Bioquímica clínica; Biotecnologia industrial; Citogenética; Citologia clínica; Citopatologia; Citoquímica; Controle de qualidade; Controle de qualidade de alimentos; Controle de qualidade e tratamento de água; Controle de vetores e pragas urbanas; Cultura celular; Dispensação; Docência do ensino superior; Educação ambiental; Educação em saúde; Empreendedorismo; Epidemiologia genética; Estratégia Saúde da Família (ESF) Farmácia clínica domiciliar; Farmácia clínica em cardiologia Farmácia clínica em cuidados paliativos; Farmácia clínica em geriatria Farmácia clínica em hematologia; Farmácia clínica em oncologia; Farmácia clínica em pediatria; Farmácia clínica em reumatologia; Farmácia clínica em terapia antineoplásica; Farmácia clínica em unidades de terapia intensiva; Farmácia clínica hospitalar; Farmácia comunitária; Farmácia hospitalar e outros serviços de saúde;; Farmácia magistral; Farmácia oncológica; Farmácia veterinária; Farmacocinética clínica; Farmacoeconomia; Farmacoepidemiologia; Farmacogenética; Farmacogenômica; Farmacologia clínica; Farmacovigilância; Garantia da qualidade; Gases e misturas de uso terapêutico; Generalista; Genética; Gerenciamento dos resíduos em serviços de saúde; Gestão ambiental; Gestão da assistência farmacêutica; Gestão da qualidade; Gestão de farmácias e drogarias; Gestão de risco hospitalar; Gestão e controle de laboratório clínico; Gestão em saúde pública; Gestão farmacêutica; Gestão hospitalar; Hematologia clínica; Hemoderivados; Hemoterapia; Histocompatibilidade; Histoquímica; Homeopatia; Imunocitoquímica; Imunogenética; Imunohistoquímica; Imunologia clínica; Imunopatologia Indústria de cosméticos Indústria de farmoquímicos; Indústria de saneantes; Indústria farmacêutica e de insumos farmacêuticos; Logística farmacêutica; Marketing farmacêutico; Medicina tradicional chinesa-acupuntura; Metodologia de ensino superior; Micologia clínica; Microbiologia clínica; Microbiologia de alimentos; Nanotecnologia; Nutrição enteral; Nutrição parenteral; Nutrigenômica; Parasitologia clínica; Pesquisa clínica; Pesquisa e desenvolvimento; Pesquisa e desenvolvimento de alimentos; Planejamento e gestão educacional; Plantas medicinais e fitoterapia; Produção de alimentos; Radiofarmácia; Reprodução humana; Saúde ambiental; Saúde coletiva; Saúde do trabalhador; Saúde ocupacional; Segurança no trabalho Tecnologia de fermentação; Termalismo social/crenoterapia; Toxicogenética; Toxicologia ambiental; Toxicologia analítica; Toxicologia clínica; Toxicologia de alimentos; Toxicologia de cosméticos Toxicologia de emergência; Toxicologia de medicamentos; Toxicologia desportiva; Toxicologia experimental; Toxicologia forense; Toxicologia ocupacional; Toxicologia veterinária; Vigilância epidemiológica; Vigilância sanitária; Virologia clínica; Cirurgia e Traumatologia Buco- Maxilo-Faciais; Clínico Geral; Dentística; Disfunção; Temporomandibular e Dor Orofacial; Endodontia; Estomatologia; Homeopatia; Implantodontia; Odontogeriatria; Odontologia do Esporte; Odontologia do Trabalho; Odontologia Legal; Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais; Odontopediatria; Ortodontia; Ortopedia Funcional dos Maxilares; Patologia Oral e Maxilo Facial; Periodontia; Prótese Buco- Maxilo-Facial; Prótese Dentária Radiologia Odontológica e Imaginologia; Saúde Coletiva; Clínica médica de pequenos animais; Clínico Geral; Cirurgia veterinária; Dermatologia; Inspeção de Alimentos; Homeopatia; Oncologia; Patologia; Medicina veterinária intensiva;

Guajará-Mirim - RO e Humaitá - AM: Cirurgia geral; Clínico Geral; Clínica médica; Ginecologia e obstetrícia; Medicina de família e comunidade; Pediatria; Bacteriologia clínica; Bioquímica clínica; Generalista; Parasitologia clínica; Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais; Odontopediatria; Ortodontia; Periodontia; Prótese Dentária;

Manaus - AM: Acupuntura Alergia e imunologia; Anestesiologia; Angiologia; Cardiologia; Cirurgia cardiovascular; Cirurgia da mão; Cirurgia de cabeça e pescoço; Cirurgia do aparelho digestivo; Cirurgia geral; Cirurgia oncológica; Cirurgia pediátrica; Cirurgia plástica; Cirurgia torácica; Cirurgia vascular Clínico Geral; Clínica médica; Coloproctologia; Dermatologia Endocrinologia e metabologia; Endoscopia; Gastroenterologia; Genética médica Geriatria e Gerontologia; Ginecologia e obstetrícia; Hematologia e hemoterapia; Homeopatia; Infectologia; Mastologia Medicina de emergência; Medicina de família e comunidade Medicina do trabalho; Medicina de tráfego; Medicina esportiva; Medicina física e reabilitação; Medicina intensiva; Medicina legal e perícia médica; Medicina nuclear; Medicina preventiva e social; Nefrologia; Neurocirurgia; Neurologia; Nutrologia; Oftalmologia; Oncologia clínica; Ortopedia e traumatologia; Otorrinolaringologia; Patologia; Patologia clínica/medicina laboratorial; Pediatria; Pneumologia; Psiquiatria Radiologia e diagnóstico por imagem; Radioterapia; Reumatologia; Urologia; Alimentos funcionais e nutracêuticos; Análises clínicas; Análises toxicológicas; Antroposofia; Assistência farmacêutica; Assuntos regulatórios; Atenção farmacêutica domiciliar; Atendimento farmacêutico de urgência e emergência; Auditoria em saúde Avaliação de tecnologia em saúde; Bacteriologia clínica; Banco de leite humano; Banco de materiais biológicos; Banco de órgãos, tecidos e células; Banco de sangue; Banco de sêmen; Biofarmácia; Biologia molecular; Bioquímica clínica; Biotecnologia industrial; Citogenética; Citologia clínica; Citopatologia; Citoquímica; Controle de qualidade; Controle de qualidade; de alimentos; Controle de qualidade e tratamento de água; Controle de vetores e pragas urbanas; Cultura celular; Dispensação; Docência do ensino superior; Educação ambiental; Educação em saúde; Empreendedorismo; Epidemiologia genética; Estratégia Saúde da Família (ESF); Farmácia clínica domiciliar; Farmácia clínica em cardiologia; Farmácia clínica em cuidados paliativos; Farmácia clínica em geriatria; Farmácia clínica em hematologia; Farmácia clínica em oncologia; Farmácia clínica em pediatria; Farmácia clínica em reumatologia; Farmácia clínica em terapia antineoplásica; Farmácia clínica em unidades de terapia intensiva; Farmácia clínica hospitalar; Farmácia comunitária; Farmácia hospitalar e outros serviços de saúde; Farmácia magistral; Farmácia oncológica; Farmácia veterinária; Farmacocinética clínica; Farmacoeconomia; Farmacoepidemiologia; Farmacogenética; Farmacogenômica; Farmacologia clínica; Farmacovigilância; Garantia da qualidade; Gases e misturas de uso terapêutico; Generalista; Genética; Gerenciamento dos resíduos em serviços de saúde; Gestão ambiental; Gestão da assistência farmacêutica Gestão da qualidade Gestão de farmácias e drogarias; Gestão de risco hospitalar Gestão e controle de laboratório clínico; Gestão em saúde pública; Gestão farmacêutica; Gestão hospitalar; Hematologia clínica; Hemoderivados; Hemoterapia; Histocompatibilidade; Histoquímica; Homeopatia; Imunocitoquímica; Imunogenética; Imunohistoquímica; Imunologia clínica; Imunopatologia; Indústria de cosméticos Indústria de farmoquímicos; Indústria de saneantes; Indústria farmacêutica e de insumos farmacêuticos; Logística farmacêutica; Marketing; farmacêutico; Medicina tradicional chinesa-acupuntura; Metodologia de ensino superior; Micologia clínica; Microbiologia clínica; Microbiologia de alimentos; Nanotecnologia; Nutrição enteral; Nutrição parenteral; Nutrigenômica; Parasitologia clínica; Pesquisa clínica Pesquisa e desenvolvimento; Pesquisa e desenvolvimento de alimentos; Planejamento e gestão educacional; Plantas medicinais e; fitoterapia; Produção de alimentos; Radiofarmácia; Reprodução humana; Saúde ambiental; Saúde coletiva; Saúde do trabalhador; Saúde ocupacional; Segurança no trabalho; Tecnologia de; fermentação Termalismo social/crenoterapia; Toxicogenética; Toxicologia ambiental; Toxicologia analítica; Toxicologia clínica; Toxicologia de alimentos; Toxicologia de cosméticos; Toxicologia de emergência; Toxicologia de medicamentos; Toxicologia desportiva; Toxicologia experimental; Toxicologia forense; Toxicologia ocupacional; Toxicologia veterinária; Vigilância epidemiológica; Vigilância sanitária; Virologia clínica; Cirurgia e Traumatologia Buco- Maxilo-Faciais; Clínico Geral Dentística; Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial; Endodontia; Estomatologia; Homeopatia; Implantodontia; Odontogeriatria; Odontologia do Esporte; Odontologia do Trabalho; Odontologia Legal; Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais; Odontopediatria; Ortodontia; Ortopedia Funcional dos Maxilares; Patologia Oral e Maxilo Facial; Periodontia; Prótese Buco-Maxilo-Facial; Prótese Dentária; Radiologia Odontológica e Imaginologia; Saúde Coletiva; Clínica médica de pequenos animais; Clínico Geral; Cirurgia veterinária; Dermatologia Inspeção de Alimentos; Homeopatia; Oncologia; Medicina veterinária intensiva;

Porto Velho - RO, Rio Branco - AC, São Gabriel da Cachoeira - AM e Tabatinga - AM: Acupuntura Alergia e imunologia; Anestesiologia; Angiologia; Cardiologia; Cirurgia cardiovascular; Cirurgia da mão Cirurgia de cabeça e pescoço Cirurgia do aparelho digestivo; Cirurgia geral; Cirurgia oncológica; Cirurgia pediátrica; Cirurgia plástica; Cirurgia torácica; Cirurgia vascular; Clínico Geral; Clínica médica; Coloproctologia; Dermatologia; Endocrinologia e metabologia; Endoscopia; Gastroenterologia; Genética médica; Geriatria e Gerontologia; Ginecologia e obstetrícia; Hematologia e hemoterapia; Homeopatia; Infectologia; Mastologia; Medicina de emergência; Medicina de família comunidade; Medicina do trabalho; Medicina de tráfego; Medicina esportiva; Medicina física e reabilitação; Medicina intensiva; Medicina legal e perícia médica; Medicina nuclear; Medicina preventiva social; Nefrologia; Neurocirurgia; Neurologia; Nutrologia; Oftalmologia; Oncologia clínica; Ortopedia e traumatologia; Otorrinolaringologia; Patologia Patologia clínica/medicina laboratorial; Pediatria; Pneumologia; Psiquiatria Radiologia e diagnóstico por imagem; Radioterapia; Reumatologia; Urologia; Alimentos funcionais e nutracêuticos; Análises clínicas; Análises toxicológicas; Antroposofia; Assistência farmacêutica; Assuntos regulatórios; Atenção farmacêutica domiciliar; Atendimento; farmacêutico de urgência e emergência; Auditoria em saúde; Avaliação de; tecnologia em saúde; Bacteriologia clínica; Banco de leite humano; Banco de materiais biológicos; Banco de órgãos, tecidos e células; Banco de sangue; Banco de sêmen; Biofarmácia; Biologia molecular; Bioquímica clínica; Biotecnologia industrial; Citogenética; Citologia clínica; Citopatologia; Citoquímica; Controle de qualidade; Controle de qualidade de alimentos; Controle de qualidade e tratamento de água; Controle de vetores e pragas urbanas; Cultura celular; Dispensação; Docência do ensino superior; Educação ambiental; Educação em saúde; Empreendedorismo Epidemiologia genética; Estratégia Saúde da Família (ESF); Farmácia clínica domiciliar; Farmácia clínica em cardiologia; Farmácia clínica em cuidados paliativos; Farmácia clínica em geriatria; Farmácia clínica em hematologia; Farmácia clínica em oncologia; Farmácia clínica em pediatria; Farmácia clínica em reumatologia; Farmácia clínica em terapia antineoplásica; Farmácia clínica em unidades de terapia intensiva; Farmácia clínica hospitalar; Farmácia comunitária; Farmácia hospitalar e outros serviços de saúde; Farmácia magistral; Farmácia oncológica; Farmácia veterinária; Farmacocinética clínica; Farmacoeconomia; Farmacoepidemiologia; Farmacogenética; Farmacogenômica; Farmacologia clínica; Farmacovigilância; Garantia da qualidade Gases e misturas de uso terapêutico; Generalista; Genética; Gerenciamento dos resíduos em serviços de saúde; Gestão ambiental; Gestão da assistência farmacêutica; Gestão da qualidade; Gestão de farmácias e drogarias; Gestão de risco hospitalar; Gestão e controle de laboratório clínico; Gestão em saúde pública; Gestão farmacêutica; Gestão hospitalar; Hematologia clínica; Hemoderivados; Hemoterapia; Histocompatibilidade; Histoquímica; Homeopatia; Imunocitoquímica; Imunogenética Imunohistoquímica; Imunologia clínica; Imunopatologia; Indústria de cosméticos Indústria de farmoquímicos; Indústria de saneantes; Indústria farmacêutica e de insumos farmacêuticos; Logística farmacêutica; Marketing farmacêutico; Medicina tradicional; chinesa-acupuntura; Metodologia de ensino superior; Micologia clínica; Microbiologia clínica Microbiologia de alimentos; Nanotecnologia; Nutrição enteral; Nutrição parenteral; Nutrigenômica; Parasitologia clínica; Pesquisa clínica Pesquisa e desenvolvimento; Pesquisa e desenvolvimento de alimentos; Planejamento e gestão educacional; Plantas medicinais e fitoterapia; Produção de alimentos; Radiofarmácia; Reprodução humana; Saúde ambiental; Saúde coletiva; Saúde do trabalhador; Saúde ocupacional; Segurança no trabalho; Tecnologia de fermentação; Termalismo social/crenoterapia; Toxicogenética; Toxicologia ambiental; Toxicologia analítica; Toxicologia clínica; Toxicologia de alimentos; Toxicologia de cosméticos; Toxicologia de emergência; Toxicologia de medicamentos; Toxicologia desportiva; Toxicologia experimental; Toxicologia forense; Toxicologia; ocupacional; Toxicologia veterinária; Vigilância epidemiológica; Vigilância sanitária; Virologia clínica; Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais; Clínico Geral; Dentística; Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial; Endodontia; Estomatologia; Homeopatia; Implantodontia; Odontogeriatria; Odontologia do Esporte; Odontologia do Trabalho; Odontologia Legal; Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais; Odontopediatria; Ortodontia; Ortopedia Funcional dos Maxilares; Patologia Oral e Maxilo Facial; Periodontia; Prótese Buco-Maxilo-Facial; Prótese Dentária Radiologia Odontológica e Imaginologia; Saúde Coletiva; Clínica médica de pequenos animais; Clínico Geral; Cirurgia veterinária; Dermatologia; Inspeção de Alimentos; Homeopatia; Oncologia; Patologia; Medicina veterinária intensiva;

Tefé - AM: Cirurgia geral; Clínico Geral; Clínica médica; Ginecologia e obstetrícia; Medicina de família e comunidade; Pediatria; Bacteriologia clínica; Bioquímica clínica; Generalista; Parasitologia clínica; Cirurgia e Traumatologia; Buco-Maxilo-Faciais; Odontopediatria; Ortodontia; Periodontia Prótese Dentária.

Para concorrer a uma das oportunidades ofertadas, é necessário que os candidatos possuam graduação completa em nível superior, nas áreas de medicina, farmácia, odontologia ou medicina veterinária, de acordo com a área de interesse. Como requisitos obrigatórios para incorporação, o candidato deve ser voluntário, brasileiro nato, possuir no mínimo, 1,60m de altura, se do sexo masculino e no mínimo, 1,55m de altura, se do sexo feminino, e menos de 41 anos de idade, além de 84 meses de tempo de serviço militar.

Procedimentos para participar

As inscrições tiveram início no dia 13 de julho de 2021 e serão recebidas ata às 15h do dia 2 de agosto deste mesmo ano, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico da 12ª RM.

Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados mediante avaliação curricular (não presencial), prevista para o período de 18 de agosto de 2021 a 10 de setembro de 2021; análise curricular/entrevista (presencial), com previsão para ocorrer no período de 22 a 29 de setembro de 2021, além de inspeção de saúde, prevista para ser realizada no período de 8 a 12 de novembro de 2021.

Vigência

Este aviso terá validade até o dia anterior ao início das inscrições para um novo certame que tenha por objetivo a seleção de Oficiais, nas mesmas áreas de conhecimento abrangidas pelo presente. Se for do interesse do Comandante da 12ª Região Militar, o CRV poderá ser prorrogado por mais um ano, desde que não seja divulgado novo Aviso de Convocação para Seleção.

