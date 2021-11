Avalie o post

Influenciadora postou uma sequência de fotos vestindo top e calça justa; na legenda da publicação, ela refletiu sobre amor próprio

São Paulo – Graciele Lacerda agitou as redes sociais na noite desta segunda-feira (1º) ao publicar uma sequência de fotos em que aparece vestindo um look justinho de academia composto por calça e top, que valorizou as curvas de seu corpo e deixou sua tatuagem nas costas à mostra.

Graciele Lacerda posou com look de academia. (Foto: Reprodução / Instagram)

Nos cliques, a jornalista e influenciadora digital faz diferentes poses, alternando o carão com um sorriso. Ela escolheu fazer uma reflexão sobre amor próprio na legenda da publicação.

“Amor próprio! Independe de peso, idade ou até mesmo do outro te amar. É algo que você sente por você! Você passa a valorizar suas atitudes, se orgulhar das suas conquistas e começa a se tratar com carinho, respeito e amor!”, começou a noiva de Zezé Di Camargo.

“Ninguém pode fazer isso por você! Faça, de o primeiro passo, se ame, se respeite e se cuide!!!

Essa é minha mensagem para todas as mulheres que me seguem aqui! Nossa rede de amor, apoio e incentivo uma a outra”, acrescentou.

