O Paris Saint-Germain garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa da França ao vencer de forma avassaladora o modesto Revel, time da 6ª divisão francesa, por 9 a 0, neste domingo, 7. Mesmo com a ausência de alguns titulares, o poderoso time parisiense não teve dificuldades para conquistar a vitória, com destaque para o astro Kylian Mbappé, que marcou três gols. O técnico Luis Enrique optou por poupar alguns jogadores, principalmente na defesa, visando a sequência da temporada. Com seu hat-trick na partida, Mbappé se tornou o maior artilheiro do clube na Copa da França, com um total de 30 gols. Além disso, o atacante teve a oportunidade de jogar ao lado de seu irmão mais novo, Ethan, que substituiu o brasileiro Lucas Beraldo, recém-contratado pelo clube parisiense – o ex-São Paulo fez sua primeira partida como titular na nova equipe.

Outro destaque da partida foi o goleiro titular do PSG, Keylor Navas, que não atuava em um jogo oficial pelo time francês há quase um ano. O costa-riquenho mostrou segurança e contribuiu para a vitória da equipe. Além dos gols de Mbappé, o PSG contou com as contribuições do espanhol Marco Asensio, do português Gonçalo Ramos, de Kolo Muani, que marcou duas vezes, e do italiano Cher Ndour. O zagueiro do Revel, Maxence N’Guessan, também marcou um gol contra. Com essa vitória, o PSG segue firme na busca por mais um título na temporada. A equipe demonstrou sua superioridade diante de um adversário de menor expressão e agora aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa da França. A expectativa é que o técnico Luis Enrique possa contar com todos os jogadores para as próximas partidas, visando manter o bom desempenho e conquistar mais troféus.