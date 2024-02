O Palmeiras jogou muito melhor que o Corinthians, abriu 2 a 0 e poderia ter feito mais na Arena Baureri. Mas saiu do estádio onde mandou o jogo com gosto de derrota após o rival buscar um empate improvável, com dois jogadores a menos e um zagueiro reserva no gol. Após expulsão de Cássio, quando o placar marcava 2 a 1 para o Palmeiras, Gustavo Henrique foi para o gol, deixando a vitória quase na mão do Verdão. Pouco depois, Yuri Alberto saiu com lesão na costela, deixando o Alvinegro com dois a menos. Da falta que originou sua lesão saiu outra, mais à frente. E dela o gol de Carro, que deixou tudo igual no Dérbi: 2 a 2.

