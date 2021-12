Avalie o post

São pelo menos seis editais de concursos públicos abertos com vagas para o Estado do Amazonas. Confira os detalhes de cada um dos certames e quais são as dicas dos professores de cursos preparatórios do Estado.

IBGE



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nessa quarta-feira (15) inscrições de processo seletivo. São 3.092 vagas ao todo no Amazonas, sendo 2.702 vagas para a função de Recenseador e 390 para agente censitário. As inscrições podem ser feitas até as 16h de 29 de dezembro no site da FGV. Confira os detalhes clicando neste link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

Sefaz-AM



A Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas também vai realizar concurso público. A banca examinadora será a FGV. O certame está previsto para o primeiro quadrimestre de 2022, com 210 vagas de nível superior e médio.

Para o nível médio, o cargo será o Assistente Administrativo da Fazenda Estadual. Para o nível superior, serão cinco cargos: Auditor Fiscal de Tributos Estaduais; Analista do Tesouro Estadual, Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual, Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais e Técnico da Fazenda Estadual. Confira outros detalhes clicando aqui.

Polícia Militar



São ofertadas 1.350 vagas no Concurso da Polícia Militar do Amazonas, entre os cargos de Aluno Oficial PM; Aluno Soldado PM e Aluno Oficial de Saúde PM. As inscrições para o certame vão até às 16h do dia 4 de janeiro de 2022, por meio do site da FGV Conhecimento. Leia o edital clicando aqui.

Secretaria de Segurança Pública do Amazonas



Também estão abertas as inscrições para o concurso da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, com 150 vagas para cargos de nível médio e superior. São 10 vagas para Técnico de Nível Superior e 140 vagas para Assistente Operacional. As inscrições se estendem o dia 11 de janeiro. Veja o edital e faça a inscrição clicando aqui.

Corpo de Bombeiros



Para quem quiser prestar o concurso do Corpo de Bombeiros do Amazonas, é preciso se candidatar até o dia 04 de janeiro de 2022, no site da banca organizadora, FGV. São ofertadas 453 vagas distribuídas entre os cargos de Soldado e Oficial.

Ibama



As inscrições para o concurso Ibama 2021 vão até o dia 20 de dezembro. São 568 vagas de nível médio e superior para todo o Brasil, sendo 25 de nível médio para o Amazonas. A banca organizadora é a Cebraspe. Confira o edital aqui.

Concurseiros ainda estão na expectativa de outros concursos já anunciados, como Polícia Civil, Detran, Secretarias Municipais de Saúde e Educação em Manaus, além da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas.

O que dizem os especialistas em preparação para concurso público?

O professor de curso preparatório Eldo Marcolino destaca que quem ainda não começou a estudar dificilmente está preparado. “Quem já está estudando para um determinado concurso é bom que ele mire nesse concurso porque normalmente são programas diferentes. Não dá para você abranger mais de um edital, porque os editais são vastos. É preciso ter foco”, conta.

Para o mentor Fábio Silva, delegado e professor de curso preparatório, o concurseiro deve ter os planos A, B e C. “A dica é você ter um concurso como o seu plano A, aquele concurso que é o seu sonho de consumo, é o que mais realmente você quer. É nesse que você vai colocar toda a sua energia. Mas ter, paralelamente, um concurso plano B e concurso plano C. Por exemplo, eu tenho alunos formados com curso superior e estão focando plano A a Polícia Civil do Amazonas, mas o plano B e plano C vão fazer a prova da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros”, orienta.

