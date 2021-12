Avalie o post

Manaus- Um homem, 19, foi preso nesta terça-feira (07) no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Três armas de fogo, drogas, dinheiro e um celular foram apreendidos.

De acordo com o tenente Jefferson Martins, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima através disque-denúncia da SSP-AM, o 181, com a informação de que o indivíduo portava drogas e armas em um beco na Rua Natal.

“As equipes da SSP-AM foram até o local, visualizaram o suspeito, foi feita a abordagem e, com ele, encontramos uma pistola e uma mochila com cerca de 500 trouxinhas de drogas. Fizemos buscas nas proximidades e, embaixo da escada, em outra sacola, encontramos duas armas de fogo, sendo outra pistola e mais um revólver calibre 38”, explicou.

Entre o armamento apreendido, os policiais identificaram que uma das armas pertence à Polícia Civil de Roraima. Além das armas, foram apreendidas pequenas porções de oxi e cocaína, R$ 210 em espécie, um celular e munições.

Conforme os agentes, o infrator já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia – A população pode ajudar a polícia no combate ao crime. Denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.

