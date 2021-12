Avalie o post

O curso é voltado para lideranças católicas e cristãs que participarão do processo das eleições 2022 e para quem deseja se preparar para as eleições de 2024. A atividade é ministrada por especialistas da área política.

A iniciativa é do Centro Nacional de Fé e Política Dom Hélder Câmara (Cefep) em parceria com a Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP), o Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB) e com a Escola Casa Comum do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas.

Segundo a Presidente do Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Manaus e integrante do Comitê de Combate a Corrupção Amazonas, Patrícia Cabral, o principal objetivo é potencializar o alcance de bons líderes políticos para a sociedade.

O curso será realizado entre 2 fevereiro a 4 de maio de 2022, com 80 horas de duração. Os inscritos devem dedicar semanalmente entre 6 e 8 horas para estudo e terão apoio dos professores.

Patrícia destaca que também haverá momentos de conferências e preparo para os futuros candidatos políticos.

O formulário de inscrição está disponível no site da CNBB.org.br.



Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

Fonte