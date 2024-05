Duas tribunas populares foram realizadas nesta quarta-feira (15), no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM). A primeira foi proposta pelo presidente da CMM, vereador Caio André (União Brasil), e tratou sobre a divulgação das campanhas “Construindo Juntos” e “Eu sou Cidadão Solidário”.

As duas ações visam incentivar o contribuinte a destinar uma parte do Imposto de Renda a um projeto que promova a transformação social. De acordo com o presidente, as campanhas são importantes para desenvolver projetos sociais em Manaus.

“Por meio desses programas, ao invés de nós enviarmos uma parte dos nossos recursos do Imposto de Renda para Brasília, podemos enviar aqui para nossa capital. Qualquer pessoa pode realizar isso, sem gastar um real a mais de imposto”, explicou o presidente da Casa Legislativa.

Os recursos serão destinados para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente; ou para o Fundo Municipal de Defesa e Proteção do Idoso.

Educação

A segunda tribuna popular, proposta pelo vereador Rodrigo Guedes (Progressistas), tratou sobre a atualização e revisão do plano de Cargas, Carreira e Subsídios dos professores da rede municipal de educação.

“Estamos vivendo momentos difíceis na educação municipal e isso reflete em todos os âmbitos. Temos muitas promessas e poucas realizações, desde 2021 os professores estão aguardando e nada até agora. Teve tempo e o Executivo não quis fazer, foi falta de vontade em valorizar os professores”, discursou o vereador Rodrigo Guedes.

Segundo o coordenador do Sindicato dos Professores Lambert Melo, o apoio dos vereadores é fundamental.

“Desde 2007, o plano de carreiras não sofre nenhum reajuste. Precisamos batalhar por essa pauta e contamos com o apoio dos parlamentares desta casa”, comentou.

Após as tribunas populares, a Sessão Plenária seguiu com a votação de projetos, conforme a Pauta Ordinária.

