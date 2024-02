A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou nesta segunda-feira (19/02) uma Moção de Repúdio contra o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT), que comparou os ataques israelenses ao assassinato em massa dos judeus na Segunda Guerra Mundial.

O requerimento foi apresentado pelos vereadores Carpê Andrade (Republicanos), Marcel Alexandre (Avante) e Raiff Matos (DC).

“Faço coro com os deputados federais que pediram o impeachment desse senhor que está como presidente. É uma vergonha para o Brasil. É lastimável o que ele tem feito em viagens internacionais gastando bilhões do erário com declarações que colocam em risco a nação brasileira”, afirmou Raiff Matos.

Entenda o caso

Em entrevista coletiva durante viagem oficial à Etiópia, Lula classificou as mortes de civis em Gaza como genocídio, criticou países desenvolvidos por reduzirem ou cortarem a ajuda humanitária na região e disse que “o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”.

"Não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um Exército altamente preparado e mulheres e crianças", disse Lula.

Israel reagiu duramente às declarações de Lula. No domingo (18), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a fala do presidente brasileiro equivale a “cruzar uma linha vermelha”.

“As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender.”

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, pelas redes sociais, declarou Lula persona non grata em seus país.