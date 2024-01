Um homem, que não teve a identidade revelada, foi feito de refém na noite de segunda-feira (8) durante tentativa de assalto a estabelecimento comercial localizado na rua Tabatinga, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus. A polícia foi acionada e um suspeito armado foi preso.

De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), dois criminosos chegaram ao local, que funciona como mercadinho e açougue, em uma motocicleta. A dupla ia assaltar o estabelecimento, mas foi surpreendida pela população que percebeu a ação criminosa. O condutor da moto fugiu, deixando o garupa no local.

Em seguida, o suspeito rendeu um cliente e o levou para uma casa que fica em cima do mercadinho. O homem foi mantido refém até a chegada de um negociador da PMAM. Após negociação, o suspeito libertou a vítima e se entregou aos policiais. O caso foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).