Ao longo de 2024, a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) prevê investimento da ordem de R$ 87 milhões na ampliação do sistema de distribuição de gás natural. O anúncio foi feito na conferência "Amazonas Óleo, Gás e Energia - 2024", promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Energia, Mineração e gás (SEMIG), com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O montante consta no plano de negócios quinquenal (2024 a 2028) da concessionária, aprovado pelo seu Conselho de Administração em dezembro do ano passado. Esse investimento propiciará a construção de mais 35 quilômetros (Km) de gasodutos na capital amazonense, além da aquisição de material para obras que serão realizadas nos próximos dois anos. A rede de distribuição já existente possui 284 quilômetros de extensão.

O vice-governador do estado, Tadeu de Souza, ressaltou, na ocasião, que o Amazonas contribui com uma estratégia de segurança energética nacional e parabenizou a Cigás pelos investimentos e o plano de expansão visando espraiar a cadeia de consumidores.

De acordo com o diretor-presidente da Cigás, Heraldo Câmara, o investimento para este ano propiciará o início das obras do gasoduto Aparecida-Mauá (Anel Norte-Leste), que permitirá a interligação do sistema de distribuição de gás natural Aparecida, no bairro de mesmo nome, seguindo para as rodovias BR 174 e AM 010, ao sistema de distribuição de Mauá, no bairro Mauazinho, com aumento no aumento da capacidade do sistema e na maior flexibilidade operacional da rede de distribuição de gás natural (RDGN).

Ele salientou ainda que a Companhia tem 13 anos de operação e já investiu cerca de R$ 940 milhões no sistema de distribuição de gás natural.

Importância da Amazonas Óleo, Gás e Energia

A conferência “Amazônia Óleo, Gás e Energia” abriu a agenda anual de atividades do segmento no estado, tendo como objetivo incentivar e atrair investidores interessados em explorar oportunidades de negócios no setor de Petróleo e Gás, destacando incentivos fiscais e as políticas governamentais para o desenvolvimento do setor.

O secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás, Ronney Peixoto, destacou a parceria da Cigás no evento, o seu importante papel de oportunizar maior segurança energética ao estado por meio da distribuição do gás natural, bem como a capacidade de ampliar o seu serviço para empresas, residências, como também oportunizá-lo para um número maior de veículos. "Nesse sentido, o Amazonas dá um passo importante no papel da transição energética", afirmou.

No evento, a Cigás participa dos painéis “Transporte & Distribuição de Gás Natural no Amazonas”, “Tecnologia & Inovação nos Segmentos Óleo, Gás e Energia”, bem como da mesa-redonda “Liderança Feminina nos Segmentos de Óleo, Gás e Energia” nesta sexta-feira (08), último dia do evento. Hoje, participou do painel “Como fazer negócios no estado do Amazonas”.

A Companhia também está com estande na área de exposição institucional, prestando informações sobre os serviços de distribuição e comercialização de gás natural e os avanços do mercado de gás natural no Amazonas.