A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS), divulga a imagem de Jonathan Cabral de Sousa, 29, conhecido como “Chocolate”, pelo homicídio de Débora Kellem Santos Duarte, que tinha 30 anos. O crime ocorreu no dia 11 de dezembro de 2023, na rua Amazonino Mendes, bairro da Paz, zona centro-oeste.

De acordo com a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, a vítima e o autor eram conhecidos e, na ocasião do delito, tiveram uma discussão e o indivíduo ceifou a vida da mulher com quatro disparos de arma de fogo.

“A colaboração da população para que possamos localizar o paradeiro de Jhonatan é crucial, pois a sua prisão visa esclarecer os detalhes do ocorrido e trazer justiça para a família da vítima”, disse.

Disque-denúncia

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Jonathan Cabral de Sousa, que entre em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.