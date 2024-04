O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) divulga edital para inscrições em 5.347 vagas em cursos de qualificação profissional para os municípios do interior do estado. As inscrições acontecem de modo online, entre os dias 16 e 18 de abril de 2024 (horário de Manaus).

Os cursos são gratuitos e visam à capacitação, qualificação, formação e aperfeiçoamento profissional de curta duração, em diversas áreas. As aulas serão presenciais, em unidades do Cetam nos municípios.

CONFIRA O EDITAL

Os interessados em disputar o certame devem ler o edital com antecedência e atentar para os pré-requisitos, cronograma, cursos, horários entre outras informações importantes.