O preço médio da cesta de consumo básica de alimentos de abril/24 reduziu em relação ao mês anterior em todas as oito capitais analisadas mensalmente pela plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE.

As cidades que registraram as maiores quedas foram Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com variação de -3,5% e -1,9%, respectivamente. Já Salvador e Manaus foram as cidades em que apresentaram os menores recuos nos valores da cesta, de -0,2% e -0,7%, respectivamente.

A cesta de consumo básica mais cara continua a ser a do Rio de Janeiro (R$ 968,89), seguida por São Paulo (R$ 885,39) e Brasília (R$ 827,79). Em contrapartida, Belo Horizonte (R$ 670,44), Manaus (R$ 697,93), e Curitiba (R$ 778,95) foram as cidades que identificadas com os menores custos de aquisição.

Tabela 1 – Valores da Cesta de Consumo básica por capital em abril/24

Cesta Básica Capital Valor Médio Mar/24 (R$) Valor Médio Abr/24(R$) Variação Rio de Janeiro 1.004,10 968,89 -3,5% Belo Horizonte 683,68 670,44 -1,9% Curitiba 792,14 778,95 -1,7% Brasília 838,57 827,79 -1,3% São Paulo 894,52 885,39 -1,0% Fortaleza 808,79 802,20 -0,8% Manaus 702,68 697,93 -0,7% Salvador 793,75 792,37 -0,2%

Dos 18 gêneros alimentícios da cesta básica, arroz e feijão registraram recuo nos preços em todas das capitais abrangidas pela pesquisa.

Tabela 2 – Produtos com maiores reduções de preços médios da cesta de consumo básica nas capitais em abril/24

Var (%) no mês Capital Arroz Feijão Margarina Açúcar Farinha de Mandioca Belo Horizonte -2,8% -6,1% -0,7% -0,4% -2,9% Brasília -1,9% -3,1% 0,1% -0,3% 1,7% Curitiba -1,1% -1,8% -0,3% -0,3% -1,0% Fortaleza -2,0% -3,4% -0,9% -0,8% -1,4% Manaus -1,6% -7,0% -2,8% -1,9% -1,1% Rio de Janeiro -1,8% -4,2% -3,1% -0,8% -4,4% Salvador -0,7% -3,7% -3,6% -0,4% -0,3% São Paulo -1,3% -2,8% -0,4% 0,2% -0,4%

Var (%) no mês Capital Fubá e Farinhas de Milho Leite UHT Café em Pó e em Grãos Massas Alimentícias Secas Manteiga Belo Horizonte -2,4% 1,6% -1,0% -2,5% -1,5% Brasília 2,8% -0,3% -0,5% 0,4% -0,2% Curitiba -1,7% -0,8% 0,7% -1,6% 0,5% Fortaleza 0,1% -1,6% 0,4% 0,3% 0,3% Manaus -0,3% -1,9% -0,7% -1,1% 0,0% Rio de Janeiro -1,8% -0,5% -1,4% -1,2% -1,7% Salvador -0,4% -1,3% -2,0% -0,8% -2,4% São Paulo -0,7% 1,7% -1,1% -0,6% -0,8%

Com os avanços da colheita das safras de arroz e feijão, tem ocorrido aumento da disponibilidade dos grãos para a comercialização nacional, ocasionando, assim, a redução nos preços nas redes de varejo.

A época das colheitas, atreladas ao alto índice de produtividade, propiciam que diversos produtos e subprodutos de origem vegetal registrem reduções no preço médio, como o açúcar, margarina, fubá e farinhas de milho.

Por outro lado, pão, legumes e frutas tiveram incremento em boa parte das capitais compreendida pela pesquisa, conforme retratado na tabela a seguir.

Tabela 3 – Produtos com maiores altas nos preços médios da cesta de consumo básica na maioria das capitais em abril/24

Capital Pão Legumes Frutas Belo Horizonte -0,2% 1,3% 2,1% Brasília 4,2% -0,1% -0,9% Curitiba 1,7% 0,4% 3,5% Fortaleza 0,4% 1,4% -3,8% Manaus -2,5% -0,2% 2,4% Rio de Janeiro 4,4% 1,3% 0,7% Salvador 1,3% 1,6% -0,3% São Paulo 0,8% 3,6% 0,5%

A variação acumulada dos últimos seis meses no valor da cesta básica subiu em todas as oito capitais, com aumentos que variam de 4,3% a 20,6%. A mais significativa continua a ser Brasília, com crescimento de 20,6% no período.

Tabela 4 – Valores da cesta de consumo básica (R$) e variação (%) acumulada nos últimos 6 meses

Capital nov/23(R$) dez/23(R$) jan/24(R$) fev/24(R$) mar/24(R$) abr/24(R$) Variação Brasília 686,46 715,50 765,49 820,67 838,57 827,79 20,6% Curitiba 668,68 711,51 725,21 769,90 792,14 778,95 16,5% Fortaleza 695,91 729,01 756,68 785,16 808,79 802,20 15,3% Salvador 690,16 692,99 735,92 767,11 793,75 792,37 14,8% Belo Horizonte 611,45 626,29 661,30 679,96 683,68 670,44 9,6% São Paulo 813,87 797,66 844,39 908,85 894,52 885,39 8,8% Rio de Janeiro 921,37 946,00 945,51 1010,37 1004,10 968,89 5,2% Manaus 669,29 669,79 679,39 707,13 702,68 697,93 4,3%

A considerar todas as capitais abrangidas pela pesquisa, nos últimos seis meses, os gêneros alimentícios da cesta básica que registraram as maiores altas de preços estão representados nas tabelas a seguir.

Tabela 5 – Alimentos da cesta básica que mais subiram de preço nos últimos 6 meses.

Var (%) no ano Capital Legumes Frutas Feijão Arroz Frango Belo Horizonte 98,5% 47,4% 2,4% 4,5% 8,7% Brasília 105,9% 41,5% 8,9% 10,5% 4,7% Curitiba 102,4% 49,5% 9,1% 12,3% 9,9% Fortaleza 94,9% 27,5% 3,1% 7,8% 5,1% Manaus 46,5% 18,6% -5,3% 7,1% 9,6% Rio de Janeiro 50,6% 22,9% 9,3% 9,0% 6,5% Salvador 53,5% 34,2% 8,8% 7,8% 8,5% São Paulo 79,1% 21,3% 9,1% 7,9% 2,6%

Quando se considera a cesta de consumo ampliada, que inclui bebidas e produtos de higiene e limpeza, além de alimentos, houve redução no valor médio da cesta em todas as oito capitais analisadas, variando entre -4,4% e -0,9%. As cidades que apresentaram valores mais altos da cesta ampliada continuam a ser o Rio de Janeiro (R$ 2.120,82) e São Paulo (R$ 1.971,50).

Manaus e Belo Horizonte tiveram os menores valores da cesta ampliada, com R$ 1.507,71 e R$ 1.684,15 respectivamente.

O comportamento da cesta de consumo ampliada seguiu a tendência da cesta básica, sugerindo que o movimento nos preços afetou não somente os alimentos básicos, mas demais produtos frequentemente presentes nos carrinhos de compras do consumidor.

Tabela 6 – Valores da cesta de consumo ampliada por capital em abril/24

Cesta Ampliada (R$) Capital Valor Médio Mar/24 Valor Médio Abr/24 Variação Rio de Janeiro R$ 2.218,06 R$ 2.120,82 -4,4% Belo Horizonte R$ 1.731,07 R$ 1.684,15 -2,7% Manaus R$ 1.547,23 R$ 1.507,71 -2,6% Curitiba R$ 1.792,67 R$ 1.752,43 -2,2% São Paulo R$ 2.010,09 R$ 1.971,50 -1,9% Brasília R$ 1.941,55 R$ 1.907,50 -1,8% Salvador R$ 1.785,40 R$ 1.763,36 -1,2% Fortaleza R$ 1.776,14 R$ 1.759,27 -0,9%

Dos 33 produtos da cesta ampliada, farinha de trigo, leite condensado, sabão em pó para roupa, sabonete e outros listados abaixo tiveram reduções no preço em todas as capitais.

Var (%) no mês Capital Farinha de Trigo Leite Condensado Sabão para Roupa em Pó Sabonete Leite em Pó Belo Horizonte -1,9% -0,8% -1,8% -1,2% -0,5% Brasília -1,1% -0,7% -2,4% -1,4% -1,1% Curitiba -1,6% -2,2% -0,7% -1,6% -0,5% Fortaleza -4,6% -2,5% -0,8% -0,5% -1,9% Manaus -4,3% -2,8% -1,9% -2,0% -2,5% Rio de Janeiro -3,2% -2,8% -2,9% -2,9% -2,4% Salvador -2,4% -1,4% -1,8% -2,6% -3,1% São Paulo -2,7% -1,7% -1,1% -1,1% -0,3%

Tabela 7 – Produtos com maiores reduções de preços médios na cesta ampliada em abril/24

Var (%) no mês Capital Papel Higiênico Shampoo Chocolate Enlatados e Conservas Água Sanitária/ Alvejante Belo Horizonte -1,8% -1,5% -2,4% -2,2% -0,7% Brasília -1,6% -1,5% -2,3% -1,7% -2,7% Curitiba -0,5% -0,2% 0,3% -2,9% 0,4% Fortaleza -1,0% -0,5% -1,8% -1,2% -1,0% Manaus -3,4% -0,9% -1,3% -1,6% -2,8% Rio de Janeiro -2,6% -1,7% -1,7% -2,0% -1,4% Salvador -0,9% -1,2% -2,8% -1,2% -2,0% São Paulo -0,5% -0,2% 0,0% 0,2% -0,7%

A queda no valor da cesta básica na maioria das capitais em abril é reflexo do início das colheitas de safras importantes na alimentação, como arroz, feijão, milho, soja e derivados, afetando, especialmente, os consumidores de mais baixa renda, que gastam a maior parte de seu orçamento doméstico com alimentação.

Sobre a Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE

A HORUS Inteligência de Mercado, marca do ecossistema Neogrid (https://www.ehorus.com.br/) e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas – FGV IBRE (https://portalibre.fgv.br/) se uniram para lançar a plataforma Cesta de Consumo. O serviço monitora a variação de preço de duas cestas de consumo típicas brasileiras pela análise da leitura mensal de mais de 35 milhões de notas fiscais: a Cesta de Consumo Básica, que conta com 22 alimentos básicos com maior presença nas compras do shopper, e a Cesta de Consumo Ampliada, contendo mais de 50 produtos de consumo, incluindo bebidas e itens de limpeza, higiene e beleza.

A plataforma, que pode ser acessada no link https://cestaconsumo.ehorus.com.br/ monitora a variação e o comportamento dos preços nas oito maiores capitais brasileiras em população – Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, e os produtos e quantidades analisados variam conforme os hábitos de consumo locais.

