A Vila de Natal: Um sonho de Esperança 2021 idealizada pelo Centro Universitário Fametro vai atender as crianças da zona leste

Manaus – Mais de 300 crianças carentes, da região leste de Manaus serão beneficiadas neste fim de ano. Entre os dias 03 e 04 de dezembro, uma série de atividades está programada para a Vila de Natal: Um sonho de Esperança, tema do projeto 2021. A iniciativa é do Centro Universitário Fametro, que arrecadou 500 brinquedos entre bonecas, bolas e carrinhos, doados pela comunidade acadêmica, a programação começou nesta sexta-feira (3), a partir das 09h, unidade 5, Constantino Nery, aberto ao público. O evento, terá várias atividades simultâneas, entre elas o “Espaço Empreendedor”, onde acadêmicos, professores e convidados estarão divulgando e comercializando produtos artesanais, enfatizando o empreendedorismo.

(Foto: Divulgação)

Outra novidade é a ação do curso de Estética também estará realizando oficinas de maquiagens de Natal e Ano Novo. A Feira Gastronômica Natalina contará com a venda de pratos, com preços simbólicos entre R$5,00 e R$20,00, no conceito totalmente livre, desde que seja associado à temática.

Aconteceram durante o evento algumas apresentações artísticas e culturais, entre elas, o Coral Vozes da Fametro e Coral Vocal Wonder. Já no sábado (4), a festa continuará com a carreata do Papai Noel saindo da Unidade 5, Constantino Nery e finalizando na Zona Leste com a entrega dos brinquedos arrecadados. Após um período de pandemia, o Centro Universitário Fametro busca realizar um evento que reúna a comunidade acadêmica para reacender o espírito natalino.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

