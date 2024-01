Dentre as mais de 248 mil ligações feitas para a Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) em 2023, mais de 28 mil foram trotes. A Prefeitura de Manaus, que gerencia o serviço, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), alerta que as chamadas falsas interferem na atuação das equipes da Central e podem ainda causar prejuízo, quando são enviadas unidades de suporte para atender ocorrências inexistentes.

Ao todo, foram 28.217 trotes recebidos pela Central do Samu Manaus, correspondendo a 11,3% do total de chamadas feitas para o serviço no ano passado, que foi de 248.308. As ligações feitas para solicitação de envio de unidade móvel somaram 78.560, ou 31,6%, e outros 98 chamados tiveram atendimento com orientação, sem a necessidade de envio de ambulância.

Conforme a diretora do Samu Manaus, Elen Assunção, as equipes da Central de Regulação conseguem identificar de imediato as ligações enganosas, quando a pessoa no outro lado da linha faz brincadeiras e piadas ou pratica assédio ao atendente. Em outros casos, todavia, pode ocorrer o disparo de viaturas para atendimento da suposta ocorrência.

“Já aconteceu de unidades de suporte avançado serem enviadas e não encontrarem ninguém no local, causando prejuízo real para o serviço”, relata a diretora.

Elen alerta que todas as chamadas efetuadas para o serviço são gravadas, e os números de origem registrados. Em alguns casos, o telefone é bloqueado e impedido de realizar novas chamadas para o serviço. No caso de crianças que ligam, os servidores da Central retornam o contato posteriormente para informar os pais.

“Buscamos evitar que uma ambulância seja desperdiçada no mesmo momento em que alguém pode estar precisando daquele socorro”, diz.

O trote pode ainda ser enquadrado como ato criminoso em alguns tipos previstos no Código Penal. Exemplo é o artigo 265, que proíbe atentar contra o funcionamento de serviços de utilidade pública, com pena de reclusão de um a cinco anos e multa.

Dicas

O Samu 192 é um serviço de atendimento médico pré-hospitalar, que tem como finalidade prestar socorro à população em casos de risco à vida. Os atendimentos podem ser solicitados pela Central de Regulação das Urgências (CRU), por meio do número 192.

Em caso de acidentes, o Samu Manaus orienta as pessoas que ligarem para o serviço a verificar o número de vítimas e o estado de consciência delas, apurando se alguma delas está presa às ferragens. No contato pelo 192, o usuário deve seguir as orientações dadas pelo médico regulador.

O serviço orienta ainda que as pessoas que prestarem os primeiros socorros busquem demarcar as vias com triângulos de sinalização ou galhos de árvores. Em caso de acidentes com motocicletas, a recomendação é não tocar nas vítimas, nem tirar o capacete. Também não é aconselhado dar água aos acidentados.

Equipes

Na CRU do Samu Manaus atuam 28 telefonistas auxiliares de regulação médica, que se dividem em oito postos de atendimento, além de 13 rádio operadores. O atendimento conta ainda com a atuação dos médicos do serviço, que se revezam, em sua maioria, entre o trabalho na regulação e nas ambulâncias. Ao todo, o Samu conta com 90 médicos estatutários.

Além da CRU, localizada no bairro Centro, zona Sul da capital, o serviço tem 10 bases descentralizadas terrestres, uma base fluvial e uma base de remoção inter-hospitalar.