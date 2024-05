Adriano Guimarães de Lima, 38, foi executado a tiros na noite de terça-feira (21), na avenida Alphaville Vila, bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital. O homem teria sido assassinado supostamente por uma dívida de R$ 150 reais. A matéria é do i13News.

De acordo com informações, a vítima estava próximo ao matagal, quando dois homens se aproximaram e efetuaram os disparos de arma de fogo contra ele. Ao chegar no local do crime, a esposa da vítima se desesperou. Ela disse que a morte do marido deveria ter sido provavelmente por uma dívida de R$ 150 com o tráfico de drogas.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).