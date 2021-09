Avalie o post

A CBF confirmou na tarde desta terça-feira que a partida entre Brasil e Uruguai será realizada na Arena da Amazônia, em Manaus. O duelo é válido pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e está previsto para 14 de outubro.

Em nota, a entidade responsável pelo futebol brasileiro informou que assumirá juntamente ao Governo do Estado do Amazonas a responsabilidade pela revitalização do gramado do local.

Além do campo, também preocupava a CBF a iluminação do estádio. No último dia 16, o governador do Amazonas, Wilson Miranda Lima, declarou que não haveria tempo hábil para fazer a troca dos refletores, que não estão funcionando. A Arena também está com problemas de estrutura há algum tempo - inclusive com relato de infiltrações no vestiário.

Na semana passada a CBF realizou vistorias no local e entendeu ser possível contornar a situação em cerca de um mês e meio.

Nesta mesma Data Fifa, o Brasil enfrentará Venezuela e Colômbia fora de casa, podendo utilizar a capital colombiana como base também de treinos.

Em 2020, a CBF divulgou os locais de todos os jogos da Seleção nas Eliminatórias e definiu que a Arena da Amazônia receberia a partida contra o Paraguai. O duelo contra o Uruguai seria no Maracanã. Porém, com a pandemia de coronavírus, que modificou o calendário, o planejamento foi alterado.

O Brasil volta a campo na quinta-feira, às 22h, contra o Chile, em Santiago. Depois, faz dois jogos em casa: domingo, contra a Argentina, na Neo Química Arena, em São Paulo, e na quinta que vem, contra o Peru, na Arena Pernambuco.

A Seleção é líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento após seis rodadas.