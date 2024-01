A CBF anunciou, nesta quarta-feira (10), Dorival Júnior como novo treinador da Seleção Brasileira. O ex-técnico do São Paulo assume o cargo deixado por Tite, que foi substituído interinamente por Fernando Diniz.

Doriva Júnior será apresentado na quinta-feira (11), às 15h, na sede da CBF. O treinador terá sua comissão formada pelo seu filho Lucas Silvestre, e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Rezende.

Dorival chega no cargo de treinador da Seleção após boas passagens por Flamengo e São Paulo. No Rubro-Negro, em 2022, o técnico conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Em 2023, já pelo Tricolor Paulista, Júnior venceu a primeira Copa do Brasil da história do clube.

O post CBF anuncia Dorival Júnior como novo treinador da Seleção Brasileira apareceu primeiro em Portal Você Online.