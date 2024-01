A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) indiciou o casal Thiago Agles da Silva, 32, e Deliomara dos Anjos Santos, 29, pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, no caso da morte da artista venezuelana e cicloviajante Julieta Inés Hernández Martínez. Thiago ainda responderá pelo crime de estupro. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (8), durante coletiva de imprensa.

De acordo com Valdinei Silva, titular do 37º Distrito Integrado de Polícia, localizado em Presidente Figueiredo, as investigações se iniciaram no dia 4 de janeiro, quando um amigo de Julieta, do Piauí, fez um Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia virtual, informando sobre o desaparecimento da artista circense.

‘’No dia 23 de dezembro ela fez o último contato com a família e nós reunimos essas informações. Começamos as buscas em Presidente Figueiredo e descobrimos que, após tentar e não conseguir vaga em duas pousadas da área, ela foi pernoitar num local próximo, no terreno em que morava esse casal’’, informou.

Conforme o delegado, a vítima estava dormindo em uma rede quando, durante a madrugada, o homem apareceu, segurando uma faca, exigindo que ela entregasse o celular. Eles entraram em uma luta corporal e o suspeito enforcou Julieta, a jogou no chão e mandou a esposa amarrar os pés e as mãos da artista.

‘’Em seguida, ele arrastou o corpo dela pra dentro da casa e mandou a esposa sair. Aí ele começou a abusar sexualmente dela. A mulher apareceu depois e disse, em depoimento, que quando viu ele abusando de Julieta, ficou com ciúmes e resolveu jogar álcool nos dois e atear fogo’’, explicou.

Segundo a autoridade policial, o homem conseguiu apagar o fogo de seu corpo e do da vítima. Mas resolveu a enforcar de novo. Quando ela apagou, a mulher arrastou o corpo de Julieta para o quintal, fez uma cova rasa e a enterrou.

Segundo o delegado, um dos moradores da área foi quem reconheceu a bicicleta da venezuelana e contatou a Guarda Municipal. A partir disso, a polícia encontrou o corpo no terreno e o casal foi preso em flagrante. Os pertences de Julieta foram achados escondidos na casa. As investigações demonstraram que eles já teriam cometido crime semelhante anteriormente.

‘’Nós conduzimos os dois para a delegacia e observamos várias contradições nos depoimentos. Investigando mais a fundo, descobrimos que eles têm passagem por tentativa de roubo aqui em Manaus, registrada no 6º DIP, onde utilizaram o mesmo Modus Operandi. Nesse caso, o suspeito só não terminou de matar a vítima enforcada, porque um vizinho apareceu’’, esclareceu.

Os pertences da vítima foram entregues às amigas, que irão repassá-los à mãe de Julieta, que reside na cidade de Puerto Ordaz, na Venezuela.