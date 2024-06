José Máximo Silva de Oliveira, dono da clínica veterinária suspeita de fornecer cetamina para a família de Djidja Cardoso teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Amazonas nesta sexta-feira (7), em Manaus. José Máximo foi notificado 3 vezes para prestar esclarecimentos e não comparecer. O homem agora, é foragido da Justiça.

A ex-sinhazinha do Boi Garantido foi encontrada morta no dia 28 de maio, em Manaus, e a polícia suspeita de overdose da droga.

“Nas buscas realizadas nesta sexta em outras duas clínicas e petshops, ele (José Máximo) figura como responsável técnico desses locais. A gente representou pelas buscas e apreensões, em decorrência, inclusive, da análise dos equipamentos”, disse o Delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O ex-namorado de Djidja Cardoso, Bruno Roberto da Silva Lima, e o coach Hatus Silveira, foram presos nesta sexta-feira em uma nova fase da investigação que apura a morte da ex-sinhazinha. Além deles, dois funcionários da clínica veterinária suspeita de fornecer cetamina à família Cardoso foram presos. As prisões ocorreram por inconsistências nos depoimentos.

Seita ‘Pai, Mãe, Vida’

Ademar e Cleusimar Cardoso, 53, mãe e irmão da ex-sinhazinha , acreditavam ser ‘Jesus e ‘Maria’ e Djidja Cardoso era ‘Maria Madalena’ em suposta seita denominada como ‘Pai, Mãe, Vida’, cujo o objetivo era promover o tráfico de drogas sintéticas de uso veterinário e a administração forçada dessas substâncias. As informações são do Inquérito Policial (IP) que resultou no mandado de prisão de quatro pessoas.

De acordo com o Inquérito Policial (IP), Cleusimar e Ademar Neto seriam os líderes da seita. Mãe e filho seriam auxiliados pela gerente Verônica e pelo cabeleireiro Marlisson Vasconcelos Dantas.

Testemunhas informaram que eram obrigados a integrarem a seita e consumirem as drogas sintéticas. Conforme o Inquérito, Ademar dizia que o uso dessas substâncias “auxiliava a resolver os problemas”.

Investigação

Cleusimar e Ademar foram presos, no dia 30 de maior, na avenida Jurunas, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Verônica da Costa Seixas apontada como gerente do salão de beleza em que Djidja era sócia também foi presa. Mais tarde, a maquiadora do local, Claudiele Santos da Silva, 34, se entregou à polícia, mas na tarde de quinta-feira (6), ela deixou a cadeia para cumprir prisão domiciliar.

A decisão se deu devido ao fato dela ter uma criança menor de 12 anos, que necessita de cuidados maternos integralmente.Além da maquiadora, Marlisson Vasconcelos Dantas, cabeleireiro do salão, também foi preso.

De acordo com o mandado os crimes listados são “estupro“, “associação para o tráfico de drogas” e “venda de drogas”. Vários vídeos que circulam nas redes sociais mostra Cleusimar, Ademar e até mesmo Djidja fazendo uso da Ketamina.

Confira abaixo quem são as nove pessoas que foram presas até o momento:

Ademar Farias Cardoso Neto, irmão de Djidja Cardoso.

Cleusimar Cardoso Rodrigues, mãe de Djidja.

Verônica da Costa Seixas, gerente do salão de beleza Belle Femme.

Marlisson Vasconcelos Dantas, cabeleireiro do mesmo salão.

Claudiele Santos da Silva, maquiadora do mesmo salão.

Bruno Roberto, ex-namorado de Djidja

Hatus Silveira, se identificava como personal trainer de Djidja

Dois funcionários da clínica veterinária suspeita de fornecer cetamina para família Cardoso

