O julgamento de Daniel Alves, acusado de agredir sexualmente uma mulher em uma boate em Barcelona, chega ao fim nesta quarta-feira, 7, no Tribunal de Barcelona, na Espanha. A previsão é que sejam ouvidas testemunhas e analisados dados periciais, como imagens das câmeras de segurança do local e exames médicos da denunciante. Além disso, o depoimento do atleta será realizado ao final da audiência, após todas as oitivas, atendendo a um pedido da defesa concedido pela juíza Isabel Delgado Pérez. Após as sessões, não há prazo para o anúncio da sentença e o jogador deve continuar preso preventivamente até a decisão final.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Como o site da Jovem Pan mostrou, a acusação pede a pena máxima de 12 anos de prisão, enquanto o Ministério Público solicita nove anos. Contudo, caso seja condenado, o jogador deve cumprir, no máximo, seis anos de cárcere devido ao pagamento de uma indenização de 150 mil euros à vítima. No entanto, a defesa da vítima contesta a possível redução da pena e sugere que Daniel Alves seja submetido a dez anos de liberdade vigiada após o cumprimento da pena, além de ser proibido de se aproximar ou comunicar com a vítima pelo mesmo período.