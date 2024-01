O casal Thiago Agles da Silva, 32, e Deliomara dos Anjos Santos, 29, foram presos por envolvimento na morte da artista circence Julieta Ines Hernandez Martinez, 38. Em depoimento à polícia, eles relataram que o objetivo era roubar o celular da vítima.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na madrugada do dia 23 de dezembro, o casal queria roubar o celular da vítima, que estava dormindo em uma rede, fora da residência, quando foi acordada por Thiago, que segundo depoimento, estava alcoolizado e sob efeito de drogas.

Ele ameaçou a vítima com uma faca e exigiu que Julieta entregasse o aparelho telefônico. Ele levou a artista para dentro da casa e lá ela disse que o aparelho estava na rede. Deliomara então pegou o celular e voltou para a cozinha onde o companheiro e a vítima estavam.

Ainda confirme o Boletim de Ocorrência, neste momento, Thiago estuprou Julieta, a ameaçnado com uma faca. Revoltada com a situação, Deliomara jogou álcool em ambos e ateou fogo. Thiago foi até a pia e conseguiu apagar as chamas e com um pano, também apagou o fogo em Julieta, correndo para fora da casa.

Deliomara agarrou a artista venezuelana e a enforcou com uma corda. Thiago contou que ao ver a cena fugiu do local e buscou atendimento por conta das queimaduras em uma unidade de saúde em Presidente Figueiredo.

O B.O revela, ainda, que, por volta das 3h do dia 23 de dezembro, Deliomara decidiu enterrar a vítima em uma cova rasa e cobrir o corpo com vegetação e entulhos, ocultando o corpo da venezuelana.

O casal foi preso na noite dessa sexta-feira (5), na própria casa, após os policiais civis da 37° DIP encontrarem os pertences da vítima próximo da casa de acolhimento. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.